La Diputación refuerza su "compromiso" con los municipios para una gestión de residuos "más eficiente" - DIPUTACIÓN DE VALENCIA

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valencia ha reunido en el Centre Cultural La Beneficència a técnicos municipales y alcaldes de un centenar de localidades de la provincia, así como representantes de consorcios de residuos, para abordar los principales retos en materia de gestión de residuos y las líneas de ayudas que la corporación provincial pone a disposición de las localidades.

Asimismo, la Diputación ha presentado una guía metodológica de obligaciones locales para "ayudar a los municipios a hacer frente al obligado cumplimiento normativo que resulta de la aplicación de las nuevas leyes estatal y autonómica en materia de residuos", ha subrayado el diputado del Ciclo Integral del Agua y Gestión de Residuos, Paco Comes, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

"Somos conscientes de que los cambios legislativos de los últimos años han cargado de responsabilidades a los municipios, y también sabemos que estas obligaciones son difíciles de asumir en solitario, especialmente en los pueblos más pequeños", ha señalado Comes durante la apertura del acto, que ha contado con la participación del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y del director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco.

En este sentido, Comes ha apuntado que desde la Diputación se quiere "estar al lado de los ayuntamientos y de los consorcios, acompañando con apoyo técnico, económico y formativo, y promoviendo la prestación coordinada de servicios".

"Esta prestación coordinada de servicios de recogida de residuos es una oportunidad para aplicar soluciones de economía de escala y reforzar la vocación de servicio público", ha destacado, al tiempo que ha agregado que "a través de este modelo se puede ayudar a los ayuntamientos a evitar procesos complejos de contratación y fiscalización de contratos, liberando recursos y esfuerzos que pueden dedicarse a mejorar la atención ciudadana y la calidad de vida en nuestros pueblos y ciudades".

En esta línea, ha resaltado que el futuro de la gestión de residuos "pasa por la cooperación, la innovación y la corresponsabilidad". "Tenemos la oportunidad de transformar un problema en una oportunidad: generar energía, reducir costes, proteger nuestro entorno y ofrecer un servicio público de calidad", ha añadido.

El diputado provincial ha indicado también que "por primera vez en la historia de la Diputación, se han puesto en marcha cursos específicos en gestión de residuos para técnicos municipales, para que cada ayuntamiento, sea grande o pequeño, cuente con personal preparado y con herramientas prácticas para afrontar este gran reto".

La corporación provincial inició en 2024 la formación a técnicos de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en aspectos sobre la gestión de residuos sólidos urbanos. Esta actividad formativa, organizada desde el servicio de Formación que dirige el diputado Ricardo Gabaldón y el servicio de Agua, Residuos y Empresas Públicas, encabezado por Paco Comes, incluye aspectos prácticos como la visita a la Planta de Tratamiento de Residuos de Guadassuar.

COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES

Por su parte, el titular Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha puesto en valor la colaboración entre instituciones "para el beneficio de los ciudadanos". En esta línea, ha calificado como "ejemplar" el trabajo llevado a cabo entre la Generalitat y la Diputación en las labores de reconstrucción tras los daños producidos por la dana, y ha puesto como ejemplo los trabajos para retirar el lodo en los municipios.

"Esto no hubiese sido posible sin esta colaboración que yo catalogo como ejemplar, lo que nos ha permitido estar al lado de los municipios con recursos y maquinaria", ha señalado Martínez Mus, quien ha destacado "la importancia de la labor llevada a cabo por los ayuntamientos con los que seguiremos trabajando juntos en la gestión de residuos".

"Estamos preocupados y ocupados en mejorar nuestra capacidad de respuesta ante cualquier tipo de crisis o ante cualquier tipo de inclemencia meteorológica que podamos tener", ha remarcado.

Durante la jornada se han tratado también las ayudas que la corporación provincial destina para la gestión de residuos municipales. En concreto, ha puesto en marcha este año --tal como se realizó en el ejercicio anterior-- dos líneas de subvenciones diferenciadas: una destinada a financiar inversiones en materia de residuos por parte de los municipios, mancomunidades y entidades locales menores, dotada con 1.786.000 euros, y otra orientada a los Consorcios de Residuos de la provincia y la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE).

La línea destinada a los consorcios ha contado este año con una dotación de un millón de euros, 300.000 más que el año anterior. Asimismo, a los municipios afectados por la dana se les ha otorgado unos puntos extra previos para facilitarles la obtención de la subvención, que es de hasta 30.000 euros por localidad.

"La Diputación ha destinado recursos de más de 2,5 millones anuales de euros en ayudas directas a municipios y consorcios en los ejercicios 2024 y 2025 que han servido para renovar equipamientos, mejorar procesos, implantar recogidas separadas o dar respuesta a la complicada gestión de voluminosos, enseres y nuevas fracciones como el textil, acompañándolos en la elaboración e implementación de planes locales de gestión de residuos, con más de 140 planes redactados y más de 200 proyectos financiados", ha concluido Comes.