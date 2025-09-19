La Diputación de València anima a participar en las actividades que se celebrarán por el Día del turismo

VALENCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València hace un llamamiento a participar en "las numerosas y variadas experiencias" turísticas que se celebrarán durante las dos próximas semanas en 32 municipios y mancomunidades de la provincia, con motivo de la celebración del Día Mundial de Turismo 2025.

Este año la conmemoración, promovida por la Organización Mundial del Turismo (OMT) cada 27 de septiembre, se desarrolla bajo el lema 'Turismo y transformación sostenible', según ha informado la institución provincial en un comunicado.

El diputado de Turismo y Deportes de la Diputació de València, Pedro Cuesta, ha destacado "la implicación continua de todos los agentes del sector en la provincia de Valencia en la mejora de su oferta turística y competitividad", además de animar a todos los ciudadanos y visitantes de la provincia a participar en las propuestas conmemorativas, "con las que podrán conocer mejor y disfrutar de nuestros municipios de forma activa, lúdica y con propuestas atractivas y novedosas".

Los interesados en participar en las actividades programadas pueden consultar en el catálogo que las recoge en la web de Turismo de la Diputació de València, a través del enlace https://turisme.dival.es/turist_agenda/dia-mundial-del-turis.... En él se ofrece información detallada de cada una de las propuestas, así como los datos de contacto para concertarlas o reservarlas, pues la mayoría son de aforo limitado.

Las experiencias turísticas han sido diseñadas por los municipios de Ademuz, Albaida, Albalat dels Tarongers, Alzira, Ayora, Bétera, Bocairent, Buñol, Castielfabib, Cullera, El Puig de Santa Maria, Jalance, Llíria, Manises, Meliana, Ontinyent, Riba-roja de Túria, Sagunto, Serra, Simat de la Valldigna, Sot de Chera, Torrebaja, Torrent, Utiel, Xàtiva, Xeraco y Yátova, así como por las las mancomunidades de la Costera-Canal, la Vall d'Albaida, y el Rincón de Ademuz, la Ribera del Xúquer y Tierra Bobal.

Visitas guiadas y teatralizadas a yacimientos, castillos y otros elementos del patrimonio arquitectónico; jornadas de puertas abiertas en museos y centros de interpretación; rutas senderistas, cicloturistas e interpretativas por ríos y poblaciones; talleres y degustaciones gastronómicas; son algunas de las propuestas.

También se incluyen experiencias multiaventura; yincanas medioambientales; conciertos y otras actividades relacionadas con el enoturismo y el turismo cultural forman parte del catálogo de actividades de la Diputació de València, que se reúnen bajo la etiqueta propuesta para celebrar ese día en redes sociales: #DMT2025. Además, las personas que participen en estas actividades recibirán un detalle promocional de València Turisme, marca turística de la Diputació de València.