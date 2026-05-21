La Diputación de València crea el Observatorio Provincial de Movilidad Turística

Playa de la Safor - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha creado el Observatorio Provincial de Movilidad Turística, una nueva plataforma digital orientada a ofrecer una visión integral, estructurada y actualizada de la actividad turística en toda la provincia.

El diputado de Turismo, Pedro Cuesta, ha destacado que esta herramienta "reforzará la planificación estratégica del turismo en nuestro territorio, consolidando la apuesta de la Diputación por un modelo de Destino Turístico Inteligente y promoviendo una gestión más innovadora, coordinada, transparente y sostenible".

La iniciativa, financiada con Fondos Europeos Next Generation a través de la línea de Actuaciones de Cohesión entre Destinos (ACD) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), refuerza el compromiso de la institución con un modelo turístico "más sostenible, innovador y basado en la toma de decisiones fundamentada en datos".

El Observatorio Provincial de Movilidad Turística de Valencia es un sistema de inteligencia turística que integra diferentes fuentes de datos para generar indicadores, visualizaciones y cuadros de mando, orientados a facilitar la toma de decisiones públicas basadas en datos.

Esta herramienta permitirá analizar aspectos relacionados con la demanda turística, los flujos de movilidad, la oferta alojativa o la evolución de distintos indicadores turísticos en el territorio provincial.

Estará disponible próximamente en la página web de turismo de la Diputació de València, facilitando así el acceso a información estructurada para gestores públicos y profesionales del sector.

La plataforma digital se integra en la estrategia de modernización impulsada por la Smart Office del área de Turismo de la corporación provincial, y nace con el objetivo de dotar a los municipios de una herramienta común de análisis y seguimiento, para lo que reúne información oficial procedente del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Generalitat Valenciana y la Seguridad Social, organizándola en cuatro grandes ámbitos: demanda y comportamiento turístico, oferta alojativa, empleo turístico e impacto territorial.

En el bloque de demanda, el sistema permite analizar la evolución del turismo interno y receptor, identificar los principales mercados emisores -tanto nacionales como internacionales- y examinar la distribución mensual de visitantes. Además, incorpora indicadores de estacionalidad que facilitan la medición de la concentración de la demanda a lo largo del año y contribuyen a diseñar estrategias orientadas a una mayor diversificación temporal.

"RADIOGRAFÍA ACTUALIZADA"

En paralelo, el Observatorio ofrece una radiografía actualizada de la estructura alojativa provincial, incluyendo viviendas de uso turístico, hoteles, casas rurales, albergues y campings. Así, permite conocer el número de establecimientos y plazas disponibles, su evolución histórica y los niveles de ocupación en determinadas tipologías, aportando información clave para evaluar el equilibrio entre oferta y demanda y anticipar dinámicas de crecimiento o ajuste.

El empleo turístico constituye otro de los pilares de la plataforma. A través del seguimiento de los afiliados a la Seguridad Social en las ramas de actividad vinculadas al sector, la Diputació de València puede analizar la evolución del empleo, su comportamiento interanual y el peso del turismo como motor económico en la provincia.

Asimismo, el bloque de impacto territorial incorpora indicadores que relacionan el volumen de visitantes con la población residente y el parque de viviendas, permitiendo medir la intensidad y la presión turística por comarcas y municipios. Según ha apuntado Cuesta, este enfoque "facilitará la identificación de zonas con necesidades específicas y reforzará la planificación equilibrada del desarrollo turístico en la provincia".

PLAN DIRECTOR DTI Y FORMACIÓN LOCAL

El Observatorio Provincial de Movilidad Turística de Valencia es el "cuadro de mandos" del Plan Director DTI de la Diputació de València, un documento estratégico que establece la hoja de ruta general para la transformación de la provincia en Destino Turístico Inteligente (DTI) a través de claves como la gobernanza, la innovación, la sostenibilidad, la digitalización y la accesibilidad, que los municipios irán adaptando y desarrollando a su ritmo, en función de su grado de madurez en este ámbito.

Para ello, y en paralelo a la puesta en marcha del Observatorio, la corporación valenciana está trabajando en el desarrollo de nuevas píldoras formativas dirigidas a municipios y gestores turísticos de la provincia, con contenidos sobre capacitación técnica y gestión turística inteligente, el modelo DTI y soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la planificación y gestión de los destinos, entre otros.

En definitiva, "con este tipo de iniciativas la Diputación trata de continuar reforzando su apuesta por la transferencia de conocimiento, la capacitación técnica y la incorporación de herramientas digitales en la gestión del turismo en la provincia", ha concluido el diputado.