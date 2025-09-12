La Diputación de Valencia lleva el jazz este sábado a Meliana con Lírica Big Band y la cantante Eva Romero - DIPUTACIÓN DE VALENCIA

VALÈNCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valencia lleva el jazz este sábado, 13 de septiembre, al municipio de Meliana con la actuación de Lírica Big Band y la voz de Eva Romero.

El concierto, que estaba previsto para el 12 de julio, se tuvo que suspender por la lluvia y finalmente se celebrará este sábado en el Patio del Colegio Pío XII de Meliana a las 23.00 horas. La entrada, como en el resto de conciertos del festival, es gratuita, ha detallado la institución provincial en un comunicado.

Lírica Big band, formada por 18 músicos con perfiles "muy diversos" --profesores, músicos clásicos y profesionales del jazz y la improvisación--, destaca por su "frescura" y "energía" en el escenario.

Desde su debut, ha actuado en festivales como el Festival de Jazz de València, donde en 2024 llenó la sala Maestro Rodrigo del Palau de la Música. También ha compartido escenario con figuras del jazz valenciano y ha sido un "referente" en programas de intercambio y colaboraciones con músicos como Voro García, Jesús Santandreu, Valmuz y con la que vuelven a compartir escenario este sábado, Eva Romero.

Su repertorio combina "grandes" estándares del jazz clásico con composiciones "innovadoras" de jazz valenciano contemporáneo. La banda cuenta con dos trabajos discográficos: 'Figa de Ferro' (2018) y Sapomorfo (2022), que "muestran su capacidad para reinterpretar clásicos y dar espacio a composiciones inéditas".

Unas interpretaciones que este sábado estarán acompañadas por la voz de Eva Romero, la cantante de l'Olleria de formación vocal "totalmente autodidacta", que desde 2013 ha cantado regularmente con distintas formaciones de jazz y que cuenta con distintos trabajos discográficos entre los que sobresale el que lideró en 2020: 'Víctor Young Tribute'.

'FEM-HO JAZZ'

El concierto se enmarca en la primera edición del festival 'FEM-HO JAZZ', que este verano ha llevado el jazz a Carcaixent, Potries, Real, además de tres conciertos al Centre Cultural La Beneficència de València.

El festival de jazz de la Diputación de Valencia ha contado con formaciones como la Original Dixieland Sedajazz, la Jove Big Band Sedajazz y Arantxa Domínguez y Ricardo Belda Quartet, entre otras.

'FEM-HO JAZZ' nace para "dar respuesta a la demanda de los municipios, que están interesados en ofrecer este tipo de conciertos, y de las agrupaciones, que quieren tocar". Esta solicitud viene acompañada por el "incremento notable" de la música jazz tanto en músicos como en agrupaciones y adeptos.

En este sentido, ha subrayado el diputado de Cultura, Paco Teruel, 'FEM-HO JAZZ' ha tenido "un éxito rotundo". "Vamos a continuar con el apoyo a esta modalidad musical que hasta este momento no existía dentro del programa cultural de la Diputación de Valencia", ha subrayado, al tiempo que ha concretado que, "dentro de las ayudas a agrupaciones musicales 'València és Música', se ha incluido también el jazz".

"Hemos trabajado codo a codo con de la Federación de Jazz de la provincia de Valencia, apoyando a las agrupaciones valencianas y el jazz; la música es un símbolo de nuestra cultura y seguimos con el trabajo para fomentarla en todos sus estilos", ha concluido.