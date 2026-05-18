La Diputación de Valencia muestra en Aragón los atractivos turísticos de la provincia

La Diputació de València muestra en Aragón los atractivos turísticos de la provincia - DIVAL

VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valencia, a través de la marca València Turisme, ha llevado la oferta turística de esta provincia al Salón Aragonés del Turismo ARATUR 2026, un certamen celebrado en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

El diputado provincial de Turismo, Pedro Cuesta, ha señalado que con esta acción se continúa la promoción de este territorio y de todo lo que lo hace "único como destino turístico", según ha informado la institución provincial en un comunicado.

"Ferias como esta son una gran oportunidad para seguir acercando nuestra oferta de playa, interior, gastronomía, patrimonio y tradiciones a nuevos visitantes, además de continuar generando oportunidades para nuestros municipios", ha asegurado Cuesta.

Los municipios de Alboraya, Oliva, Cullera, Gandia, Tavernes de La Valldigna, Sagunto y Manises, así como la Mancomunidad Intermunicipal de l'Horta Sud han participado en ARATUR 2026 como coexpositores de la marca turística provincial València Turisme.

El certamen de Aragón, de carácter anual, está destinado al público general y congrega a comunidades autónomas, empresas turísticas, entidades promotoras del enoturismo, turismo activo, turismo deportivo y tecnológico, alojamientos, balnearios, paradores de turismo, estaciones de esquí, agencias de viaje y centrales de reserva, entre otros sectores, ha detallado la corporación provincial.

La Diputación de València ha apuntado que el mercado turístico aragonés es el octavo mercado nacional en importancia para la Comunitat Valenciana. Asimismo, ha detallado que en sus visitas, los turistas aragoneses permanecen en este territorio una media de 5,9 días y realizan un gasto medio diario de 58,1 euros.

Asimismo, ha detallado que el visitante procedente de Aragón se aloja mayoritariamente en viviendas de familiares o amigos y en establecimientos hoteleros, además de indicar que suelen viajar sin paquete turístico y que busca principalmente el ocio y disfrutar de vacaciones en municipios costeros.