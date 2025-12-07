Las diputadas del PP en Les Corts difunden un video para pedir el cese de Bernabé por el caso Salazar

Captura del video de las diputadas del PP en Les Corts para pedir el cese de Bernabé - PPCV

VALÈNCIA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las diputadas del PP en Les Corts piden el cese de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, por la gestión de las denuncias contra el exdirigente socialista Francisco Salazar y reivindican un "feminismo real" en un vídeo difundido por redes sociales.

En el video las diputadas van citando diversas frases que consideran que "señalan la culpabilidad de la delegada del Gobierno ante este escándalo", según ha informado el PPCV en un comunicado. Algunas de estas frases son: "Pilar Bernabé ha ocultado denuncias de acoso sexual durante cinco meses"; "Solo actuó cuando salió en prensa, no por convicción sino por temor al escándalo"; "Ordenó silencio a las responsables de Igualdad o "El feminismo no es una pancarta: es proteger a las mujeres. Justo lo que Bernabé no hizo".

Asimismo, reprochan las diputadas del PP que "El feminismo no se ejerce ordenando callar a las mujeres"; "Con Bernabé al frente, la Igualdad del PSOE es puro postureo"; "Pilar Bernabé no puede seguir un minuto más al frente de la Igualdad del PSOE"; "Lo suyo es feminismo de cartel: mucha foto y cero protección a las mujeres" y "Lo que ha pasado no es un fallo: es un encubrimiento político".

El vídeo se inicia con la portavoz de Violencia contra la Mujer del PP en Les Corts, Verónica Marcos, quien asegura que ponen en marcha esta iniciativa "divulgativa" tras la presentación por registro de Les Corts de una petición de su partido de cese de Bernabé, aunque critica que la delegada del Gobierno "sigue mirando hacia otro lado como si nada".

"Si Bernabé no controla ni las denuncias de acoso en su propio partido, no puede controlar nada. Ella es, junto con la secretaria de organización del PSOE Rebeca Torró, la responsable política del intento de silenciar y frenar las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar", exmilitante socialista y exasesor de Pedro Sánchez en Moncloa.

A su juicio, "cinco meses de mirar hacia otro lado no se tapan con un perdón improvisado. Por responsabilidad y por decencia: Pilar Bernabé debe dimitir".