Dircom premia a Nealis por su rebranding y a Choví por sus campañas nativas en redes sociales

La directora corporativa de Comunicación de Nealis, Carolina Beguer, recoge el premio que reconoce la transformación de la marca que ha convertido al Grupo Gimeno en un holding corpotrativo - NEALIS

Reconoce a los 24 mejores proyectos de comunicación corporativa, institucional y de marca

MADRID/VALENCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) ha celebrado la IX edición de los Premios Dircom Ramón del Corral, en la que ha reconocido los 24 mejores proyectos de comunicación corporativa, institucional y de marca creados y difundidos en España entre los que se se destacan los de dos compañías valencianas el Nealis por su rebranding y el de Choví por sus campañas nativas en redes sociales.

Entre los premiados figuran también BBVA, CaixaBank, Iberdrola, Repsol, Aqualia, Ecoembes, ESIC, Ilunion, Moeve o Naturgy, entre otras que han competido con poyectos en categorias como la gestión de la reputación, la comunicación interna, la sostenibilidad, los asuntos públicos, la comunicación institucional o el uso responsable de la inteligencia artificial son algunas de las cuestiones que reflejan los proyectos premiados.

Nealis ha sido galardonada en reconocimiento a su proceso de transformación de marca por un proyecto que ha convertido al centenario Grupo Gimeno en un nuevo holding corporativo. Ha destacado por su capacidad para catalizar una nueva etapa de crecimiento y alinear estratégicamente a sus compañías bajo una identidad y propósito unificados.

Se trata de un proyecto de marca desarrollado junto a Summa, Prodigioso Volcán y Rosebud, concebido no como un cambio estético, sino como una palanca estratégica de negocio y el premio supone "un inmenso orgullo y el reconocimiento al talento interno, capaz de formar parte de un proceso de transformación valiente y estratégico", ha señalado la directora corporativa de Comunicación de Nealis, Carolina Beguer.

La marca Choví ha sido galardonada en la categoría de Campañas nativas en redes sociales gracias a la campaña de lanzamiento de su salsa Brava. La ejecución de esta campaña corporativa premiada fue desarrollada junto a las agencias Apple Tree y Keepers, logrando posicionar el producto más allá de un simple lanzamiento y transformándolo en un auténtico movimiento cultural.

Entre los galardones destacados, Banco Sabadell ha obtenido dos premios por sus proyectos vinculados a la comunicación en el contexto de una OPA hostil, en las categorías Comunicación y Alta Dirección y Comunicación Integral en Grandes Compañías.

Por su parte, Naturgy ha sido reconocida en la nueva categoría Mejor campaña de comunicación con IA, mientras que AIReF ha recibido el premio en Comunicación Integral en Instituciones Públicas, otra de las novedades de esta edición.

El Premio Especial de la Junta Directiva ha recaído este año en Sandra Golpe, directora y presentadora de Antena 3 Noticias 1, y en Ac2ality, proyecto informativo impulsado por Daniela Macarena, Gabriela Campbell, María Murillo y Paula Muñoz.

Bajo el concepto 'La comunicación que conecta generaciones"' Dircom reconoce dos formas de acercar la información a públicos distintos: el periodismo televisivo riguroso, cercano y contextualizado de Sandra Golpe, y los nuevos lenguajes digitales de Ac2ality, capaces de conectar con audiencias jóvenes desde formatos ágiles, visuales y comprensibles.

El Premio Especial de la Junta Directiva fue entregado por Jaime Massó y Laura Gonzalvo, vocales de la Junta Directiva de Dircom.

Por su parte, Joaquín Mouriz, presidente de Dircom, dio la bienvenida a los asistentes y destacó que "los proyectos premiados demuestran que la comunicación es hoy una función decisiva para generar confianza, gestionar la reputación y ayudar a las organizaciones a responder con rigor en entornos cada vez más complejos".