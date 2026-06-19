La dirección del PP confirma a Barcala como candidato a la Alcaldía de Alicante en 2027: "Es de los buenos"

El secretario general del PP, Miguel Tellado (i), y el alcalde de Alicante, Luis Barcala (d), este viernes durante una visita a las hogueras oficiales en la plaza del Ayuntamiento - EUROPA PRESS

ALICANTE, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha desvelado este viernes que la dirección nacional del partido "quiere" que Luis Barcala "siga siendo" el alcalde de Alicante, por lo que, de esta forma, ha confirmado su candidatura a optar a la reelección en las elecciones municipales de mayo de 2027.

"Es un alcalde de los buenos", ha aseverado Tellado en declaraciones a los medios de comunicación en la capital alicantina, durante una visita a las hogueras oficiales, ubicadas en la plaza del Ayuntamiento.

Así, ha afirmado que "Barcala y todo su equipo están haciendo un trabajo muy importante a lo largo de esta legislatura" y, "por eso", la dirección nacional del partido "quiere que siga siendo" el candidato 'popular' y "el alcalde de esta ciudad".

"Es un alcalde del 40 por ciento del voto. De esos hay pocos en España. Desde luego, los que hay son del PP y muy poquitos del PSOE. Es un alcalde de los buenos, un alcalde que sabe defender esta ciudad como nadie, y creo que su trabajo está ahí, encima de la mesa, para que los alicantinos lo juzguen en el mes de mayo del próximo año y nos vuelvan a dar su confianza", ha aseverado Tellado, al tiempo que se ha mostrado "seguro" de que eso "así sucederá".

Por su parte, Barcala ha agradecido el "respaldo" de la dirección del PP y ha sostenido que los 'populares' seguirán "gobernando" la ciudad: "Que no quepa la menor duda. A esa confianza que expresa el partido sobre el equipo, sobre mí, vamos a responder de esa manera".

LES NAUS

Por otro lado, Tellado, preguntado por la polémica de las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza, ha aseverado que "se han dado las explicaciones pertinentes" y ha apuntado: "Hay una comisión de investigación. El alcalde ha actuado con total transparencia".

"Nosotros lo que entendemos es que hay que dejar actuar a la justicia, dejar trabajar a las comisiones de investigación en marcha y, en ese sentido, tenemos plena confianza en el alcalde de Alicante", ha sentenciado el secretario general del PP.

Hasta el momento, en la causa judicial sobre Les Naus han sido citadas a declarar como investigadas 15 personas. Entre ellas, están la exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante por el PP Rocío Gómez, quien resultó adjudicataria de una VPP en el complejo de Playa de San Juan y dimitió de ese cargo tras la polémica surgida al conocerse este hecho.

También está investigada la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, quien dimitió como directora general municipal en el gobierno de Barcala después de trascender que dos hijos y un sobrino suyos figuraban entre los beneficiarios de inmuebles en Les Naus.