Direcciones de centros tramitan de forma coordinada ante educación escritos para denunciar su "situación límite"

Decenas de personas durante una concentración de docentes, frente a Les Corts Valencianes. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Equipos directivos de centros educativos públicos de la Comunitat Valenciana han comenzado a "tramitar de manera coordinada" ante la Conselleria de Educación procedimientos Previ con el objetivo de "trasladar oficialmente la situación límite que está viviendo actualmente la comunidad educativa".

Los escritos registrados alertan de "un grave deterioro del clima laboral y de la existencia de riesgos psicosociales derivados del desgaste emocional, la sobrecarga organizativa, la falta de recursos y la ausencia de una negociación real y efectiva durante el conflicto educativo que atraviesa el sistema público valenciano", explican los equipos directovos críticos en un comunicado.

Según estos profesionales, la situación "se ha agravado hasta extremos insostenibles durante las últimas semanas". Los centros educativos "funcionan bajo una sobrecarga estructural constante, con falta de recursos humanos y materiales, infraestructuras indignas en numerosos casos, incremento desproporcionado de tareas burocráticas, ausencia de cobertura adecuada de personal y una sensación cada vez más profunda de abandono institucional", exponen.

Los escritos señalan igualmente que los equipos directivos y el profesorado "están asumiendo responsabilidades que exceden claramente sus funciones, sosteniendo el funcionamiento ordinario de los centros únicamente gracias al compromiso personal y emocional de los profesionales".

Esta situación, aseveran, "está provocando un aumento evidente de los niveles de ansiedad, agotamiento emocional, estrés crónico, impotencia profesional y deterioro de la salud laboral del colectivo docente".

Además, los Previs registrados incorporan una "valoración muy crítica del actual proceso de negociación con la administración educativa", que según denuncian se ha caracterizado por "aplazamientos unilaterales de reuniones, ausencia de espacios reales de negociación efectiva, falta de respuestas concretas a las reivindicaciones planteadas, escasas horas efectivas de diálogo y una evidente estrategia de desgaste emocional y profesional sobre el personal docente".

Las direcciones advierten que las consecuencias de esta situación "ya son visibles" dentro de los centros y aluden a un "deterioro del clima laboral, aumento del malestar emocional, sentimientos de desprotección institucional, desmotivación profesional extrema, conflictos organizativos derivados de la tensión sostenida e, incluso, la presentación de dimisiones por parte de numerosos equipos directivos de la Comunitat Valenciana".

Por todo ello, solicitan "una evaluación urgente de los riesgos psicosociales del profesorado y equipos directivos, medidas cautelares de protección de la salud laboral y emocional, espacios reales de mediación y escucha institucional y una negociación efectiva que permita reconducir el conflicto actual".

Asimismo, "numerosos" equipos directivos consideran "imprescindible un cambio inmediato de los actuales interlocutores de Conselleria de la mesa de negociación, ante la pérdida absoluta de confianza generada durante las últimas semanas".

"FIGURA MEDIADORA INDEPENDIENTE"

Estas direcciones también han propuesto la incorporación de una "figura mediadora independiente", que "facilite el diálogo y permita avanzar hacia una resolución real del conflicto educativo". Insisten en que esta acción no nace desde la confrontación, sino desde la responsabilidad y la necesidad urgente de proteger la salud emocional de miles de profesionales de la educación.

"Los claustros están destrozados. Las direcciones están al límite. Y detrás de nosotros hay familias y alumnado que tampoco pueden más", explican.

Finalmente, las direcciones condenan "de manera absoluta cualquier tipo de violencia o agresión vivida durante las movilizaciones de los últimos días, especialmente la sufrida por una maestra jubilada, y han reiterado su apuesta absoluta por el diálogo, la mediación y la no violencia".

A pesar del "cansancio y del desgaste acumulado", los equipos directivos aseguran que continuarán unidos y movilizados mientras no exista una negociación real con voluntad de acuerdo. "La educación pública valenciana no se rinde. Continuaremos alzando la voz por dignidad, por responsabilidad y por el futuro de nuestro alumnado", concluyen.