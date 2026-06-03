El director del IVC critica el lema "Instituto Violento con la Cultura": "Es una hipérbole descalificatoria"

Archivo - El director general del Institut Valencià de Cultura (IVC), Álvaro López Jamar. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general del Institut Valencià de Cultura (IVC), Álvaro López Jamar, ha asegurado que le parece "una exageración absoluta" y "una hipérbole descalificatoria" llamar a la institución cultural "Instituto Violento con la Cultura", al tiempo que ha defendido que desde este organismo se "trabaja para todos".

En estos términos se ha pronunciado López Jamar este miércoles, durante la rueda de prensa de presentación de los premios Luna de València y Futuro de Cine del festival Cinema Jove, donde, preguntado por las denuncias que el sector de las artes escénicas y la gestión cultural expusieron en la Mostra de Alcoi (Alicante), donde repartieron pegatinas con el lema "Instituto Violento con la Cultura", ha afirmado que la institución "nunca" ha sido "violenta con la cultura".

"Me parece una exageración absoluta y una hipérbole que es completamente descalificatoria", ha censurado, al tiempo que ha añadido que es "obvio" que la institución cultural tiene sus "virtudes" y "defectos" y que hay veces que se hacen "bien" las cosas y otras en la que, "por los motivos que sean", no, pero que "todo el mundo se equivoca".

Y, ha continuado: "Desde luego, violento con la cultura, el IVC, por lo menos en la etapa en la que estamos nosotros, pues nunca lo hemos sido. Hemos trabajado para todos".

"DAR UN NUEVO IMPULSO"

Por otro lado, interrogado por la decisión de sustituir al hasta ahora director de Cinema Jove, Carlos Madrid, por la nueva directora, María Almiñana, ha señalado que el anterior responsable había cumplido "un ciclo de unos ocho años" donde ha contribuido a consolidar el festival pero considera que "la dirección de un festival de cine normalmente no es una dirección casi vitalicia" por lo que han visto "interesante" dar "una nueva impronta" al festival "con ideas nuevas, con nuevos proyectos".

Asimismo, ha indicado que Madrid no se presentó al nuevo proceso de selección y que el IVC, además, quería "dar un nuevo impulso con nuevas ideas para renovar un poco lo que es el festival, sin alterar lo esencial".

"Aquello que funciona no hay que tocarlo, pero a veces sí que es bueno aportar nuevas ideas", ha señalado, al tiempo que ha sostenido que creen que la nueva directora "cumple con creces ese nuevo impulso".