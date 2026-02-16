El director de Les Arts, sobre su continuidad: "En este momento le corresponde a Conselleria plantear las cosas"

Archivo - Retrato del Director Artístico del Palau de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega en su presentación de la nueva etapa en el teatro lírico valenciano, en el Club Matador, en Madrid (España), a 14 de enero del 2020. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director del Palau de Les Arts Reina Sofía, Jesús Iglesias Noriega, preguntado por su continuidad al frente del auditorio valenciano, ha manifestado que "en este momento le corresponde a Conselleria plantear las cosas".

En estos términos se ha expresado Iglesias Noruega durante la rueda de prensa de presentación de la zarzuela 'Un misterio de sainete o zarzuela a la cazuela', al ser preguntado por qué planes cree que tiene la Conselleria de Cultura para la dirección del coliseo y cómo ve su continuidad, después de que la pasada semana diversos medios publicaran que el departamento dirigido por Carmen Ortí quiere convocar un concurso público para elegir al próximo director de Les Arts.

Respecto a esta cuestión, Jesús Iglesias Noriega ha subrayado que su contrato termina el 31 de diciembre de 2026 y que es a la Conselleria de Cultura a quien le corresponde "definir las cosas". Por tanto, ha insistido en que hasta la finalización de su contrato va a continuar trabajando en la programación del auditorio y que los planes que tenga Conselleria le corresponden a ella.

"Ellos tienen su trabajo y yo tengo el mío", ha sostenido el director, quien ha indicado que él lo único que puede hacer es "reivindicar el trabajo hecho" a lo largo de los ochos años que lleva al frente de Les Arts.

Y, ha apuntado: "Quien quiera que mire como estaba el Palau de Les Arts hace ocho años y que mire cómo está; yo solo sé trabajar y mi único crédito es mi trabajo, lo ha sido siempre".

En este sentido, ha insistido en que nadie es "imprescindible" y ha asegurado que "el que esté en un puesto y piense que va a ser eterno está equivocado". "Quien no tenga claro que depende de las circunstancias políticas o del momento o laborales (...) quien no tenga claro que no somos imprescindibles tiene un problema y ese problema yo no lo tengo", ha indicado.

Preguntado por si querría continuar al frente de Les Arts, Iglesias Noriega ha aseverado que "todavía" no se está en ese punto y que "cuando se decidan las cosas, tomará la decisión que se tenga que tomar".

"Es Conselleria quien tiene que definir las cosas, lo normal es que sean ellos los que digan cómo lo tiene que hacer o como lo tienen que plantear", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que cuando Conselleria convoque las cosas estudiará su "situación personal y profesional". "Yo lo que puedo poner en valor el trabajo hecho desde 2019 y aquí hay unos hechos y eso es lo que tengo que reivindicar", ha remarcado.

Finalmente, el director ha asegurado que hasta el día que finaliza su contrato va a continuar trabajando y ha afirmado que ya tiene elaborada la programación del próximo año y "más adelante": "Es lo normal, uno tiene que ir trabajando y yo mi responsabilidad voy a seguir asumiéndola como estos años, no voy a hacer una dejación", ha concluido.