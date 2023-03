El director del PMA del fuego de Villanueva de Viver: "He tenido pesadillas de que no lo apagábamos, ahora no las tengo"

CASTELLÓ, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado hace una semana en Villanueva de Viver (Castellón) mantiene tres zonas "sensibles" en esta jornada si bien las condiciones meteorológicas están siendo mejores de las previstas. De hecho, según ha detallado el director del Puesto de Mando Avanzado (PMA), Andrés Balfagó, a los medios de comunicación: "He tenido la pesadilla de que no lo apagábamos, pero ahora ya no la tengo". "Estoy más tranquilo", ha apuntado, y ha pedido no avanzarse en loque pueda pasar, la espera de la evolución de la meterología, si bien es "optimista".

El responsable de los trabajos de extinción ha pedido a los vecinos de las localidades que siguen evacuadas --Montanejos, Montán y Fuente la Reina--, que estén "tranquilos" porque la situación se mantiene así "por su seguridad" y sus domicilios y viviendas "están seguros".

El último balance de las 17.30 horas indica que el incendio mantiene "zonas sensibles" en tres puntos, que aún presentan ignición, fundamentalmente por la orografía, que son barrancos y cortados, donde ni las descargas de aviones ni las manuales son suficientes para poder extinguirlas y requieren de trabajo más laborioso con herramientas como el uso de motosierras.

Los tres puntos son cerca del barranco de Montán, en la que se produjeron las carreras; la de Fuente la Reina y la Fuente de los Baños, próxima a Montanejos. Las condiciones meteorológicas durante la tarde han sido más favorables de las esperadas, sobre todo por la menor velocidad del viento, que ha registrado rachas de entre 15 y 20 kilómetros/hora, cuando se preveían de 40, ha indicado Balfagó.

La única incidencia registrada durante la tarde ha sido una reignición en Fuente la Reina que se ha extinguido rápidamente. De este modo, tanto el perímetro como las hectáreas afectadas se mantienen en 50 kilómetros y 4.700. La previsión es que durante la noche haya una mejoría en las condiciones meteorológicas para continuar con la estabilización del incendio este viernes.

En relación con la situación de los profesionales que intervienen en las tareas de extinción, ha dicho que, en lo positivo, el incendio está en una "situación favorable" ya que esperaban que la jornada fuera "muy adversa pero solo ha sido adversa" y eso da ánimos a quienes están en primera línea y ven que progresivamente el fuego entra en fase de estabilización.