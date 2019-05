El director portugués Miguel Gomes recibirá la Luna de Valencia del festival Cinema Jove

Publicado 30/05/2019 14:50:15 CET

El festival reconoce a los jóvenes actores Pol Monen y Nuria Herrero con el premio 'Un futuro de cine'

VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El director portugués Miguel Gomes, responsable de títulos como 'Tabú' y 'Las mil y una noches' recibirá La Luna de València en la 34 edición del Festival Internacional de Cine Cinema Jove en reconocimiento a su "marcada personalidad narrativa" que "conforma auténticas obras de arte". Por su parte, Nuria Herrero y Pol Monen recibirán el galardón 'Un futuro de cine'.

Así, lo ha adelantado este jueves el director de Cinema Jove, Carlos Madrid, acompañado del secretario autonómico de Cultura, Albert Girona, en rueda de prensa para presentar el certamen, que se celebrará del 21 al 28 de junio con la novedad de un ciclo dedicado 'Los dioses del anime'. Además, se dedicará otro a 'Los jóvenes Coen' y a la caída del muro de Berlín para atender a la 2diversodad" de gustos de los jóvenes.

Este año el festival tendrá como sede de la Filmoteca, con las salas también del Rialto y la sala 7, además del Centre del Carmen, el Institut Français, el Centre Octubre Cultura Contemporània, el Colegio Mayor Rector Peset, y Radio City. Esta edición, que tendrá un presupuesto total de 580.000 euros, dispondrá de una nueva APP para facilitar el acceso a los contenidos.

Así, el certamen reconocerá la trayectoria de Gomes con un ciclo en el que se proyectarán los seis largos dirigidos por el director y dos cortos seleccionados por él mismo, 'Inventario de Natal' (2000) y 'Canticos das criaturas' (2006).

Por su parte, se reconoce el talento de los jóvenes Pol Monen y Nuria Herrero, que recogerán el galardón 'Un futuro de cine', en el acto de clausura del festival, que se celebrará en el Teatro Principal. Herrero estará además el día 27 para presentar su película 'Toc toc'.

Del mismo modo, Monen presentará su cinta ¿A quién te llevarías a una isla desierta'. El actor interpretó su primer protagonista en 2016 en 'Amar', papel por el que estuvo nominado al Goya a Mejor Actor Revelación y le siguieron 'Tu hijo' (2018).

Madrid ha explicado que en esta edición han incluido un ciclo a 'Los dioses del Anime' porque quieren abrir el festival para dar cabida a las tendencias que siguen los jóvenes porque "no todos los jóvenes tienen los mismos gustos" y conseguir así "engancharlos" a este festival.

Al respecto, ha aclarado que se trata de "una pincelada" con siete títulos sobre la animación nipona, que es muy amplia tanto en género como en narrativas. Así, se proyectará en la Sala 7 la experimental 'Belladonna of Sadness' que conjuga Edad Media con psicodelia, las obras maestras de Hayao Miyazaki Nausicaä del valle del Viento y El viaje de chihiro.

Además, se podrá ver 'La tumba de las luciérnagas', un retrato de supervivencia de dos niños en la II Guerra Mundial, y 'El Cuento de la Princesa Kaguya', adaptación de El cuento del cortador de bambú.

También se abordar diferentes realidades sociales, como el acoso y el 'fenómeno fan' en Perfect Blue, la educación monoparental en 'Los niños lobo', o el acoso escolar en 'A silent Voice', pasando por la socarrona 'Nightls Short', ciencia-ficción de cintas de culto 'Akira' y Ghost in the Shell o la bélica 'Hioshima'.

LA CAÍDA DEL MURO Y LA JUVENTUD

Por su parte, el Instituto Francés de València será la sede del ciclo 'Youth & the wall' para conmemorar el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín con un conjunto de seis películas centradas en la vida de la juventud alemana e internacional mientras estuvo el muro.

Así, 'El silencio tras el disparo', 'Goodbye Lenin', 'La promesa, un amor, un muro, una esperanza', 'B-Movie: Lust and sound in west Berlin', 'The invisible frame', y 'Never mind the wall' retratan el impacto de la caída del muro en el ámbito personal, social, cultural y político.

Por su parte, esta edición también dedica una retrospectiva al inicio de los hermanos Coen, que podrá verse en el claustro del Centre del Carmen, con la proyección de 'Sangre fácil', 'Arizona baby', 'Muerte entre las flores', 'Barton Fink', 'El gran salto', 'Fargo' y 'El gran Lebowski'.

Esta edición ha seleccionados 10 largos y 49 cortos de las 1.211 propuestas recibidas este año. Los trabajos seleccionados para la Sección Oficial provienen de países como China, Argentina, Hungría, Brasil, Alemania, Noruega, Países Bajos, EEUU y Georgia en coproducción con Rusia. El festival incluye por cuarto año consecutivo una sección oficial dedicada a las 'webseries', en la que este año competirán 13 trabajos.