Dirigentes provinciales del PPCV confían en Pérez Llorca para "continuar transformando" la Comunitat Valenciana

Archivo - El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP en la provincia de Castellón, Marta Barrachina, y el presidente provincial del PP en Valencia, Vicent Mompó, han felicitado a Juanfran Pérez Llorca, el candidato propuesto por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, y han confiado en él para "continuar transformando" la Comunitat Valenciana.

En concreto, en un mensaje en sus redes sociales, Barrachina ha resaltado que Feijóo ha designado "al mejor compañero posible para seguir adelante". "Continuaremos con todas las políticas de libertad que ya notan los valencianos en su día a día", ha augurado.

Así, Barrachina ha dado su enhorabuena a Pérez Llorca, a quien ha mostrado todo su apoyo para "continuar transformando nuestra tierra".

Pérez Llorca ha agradecido las palabras y el "gran trabajo" de Barrachina al frente de la provincia de Castellón. "Un orgullo compartir este proyecto contigo", ha recalcado.

En la misma línea se ha manifestado Vicent Mompó, también con un mensaje en redes sociales, quien ha dado la enhorabuena a Pérez Llorca por su elección como candidato.

"Arremángate rápido, que hay mucha faena por hacer. No será un camino fácil, pero no estarás solo: trabajaremos juntos para construir la Comunitat Valenciana que queremos y merecemos", ha enfatizado.

En respuesta a la publicación de Mompó, Pérez Llorca también ha agradecido su respaldo y ha subrayado que su labor en la provincia de Valencia "inspira y refuerza nuestro impulso con el gobierno del cambio".