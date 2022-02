Los disfraces de carnaval "abusan" de los roles de género y presentan a la mujer como un objeto sexual

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana sigue observando un "abuso" de los roles de género en los disfraces de adultos, ya que en muchas ocasiones se utiliza la imagen de la mujer con disfraces provocativos y presentándola como un objeto sexual.

Se trata de una conclusión extraída de un estudio realizado por la entidad ante la celebración de los carnavales entre el 25 de febrero y el 1 de marzo, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita y no retrase su festividad, como ya han anunciado varias ciudades.

En estas fechas, los consumidores se preparan para la celebración de los carnavales con la compra de disfraces o maquillajes. Un año más, la UCCV advierte de la importancia de adquirir productos de calidad, en establecimientos especializados y de confianza, y de realizar una elección del disfraz responsable, evitando estereotipos sobre todo cuando los destinatarios son los menores.

De nuevo, queda evidente el "continuo abuso" de los roles de género, especialmente en los disfraces de oficios y profesiones. En el caso de que haya un disfraz de la profesión para ambos sexos, como los de policía, bombero o cocinero, la vestimenta femenina no se corresponde con el uniforme habitual y diario de esa profesión, estableciendo una diferencia por sexos en la vestimenta que no existe en la realidad.

Estos datos reflejan que, aunque se ha detectado una mejora en la presentación de los disfraces al evitar los estereotipos en sus diseños especialmente cuando los destinatarios son los menores, es necesario hacer hincapié a distribuidores y fabricantes para que continúen trabajando en esta línea.

En general, el análisis de webs de tiendas de disfraces muestra que los precios son muy amplios, dependiendo del tipo de la tela, de la complejidad de confección y de la popularidad del personaje. Por ejemplo, está disponible el disfraz de Queen Deluxe por 75 euros, el de Elsa por 50 o el de Fornite Skull Trooper por 43,5, pero los precios más habituales oscilan entre 15 y 25 euros.

No obstante, en muchas ocasiones hay que sumar los complementos que aparecen en las imágenes y no están incluidos en el precio. Aunque esta información suele indicarse en letra pequeña, la Unión de Consumidores insta a que aparezca con mayor claridad para no inducir a error.

A su juicio, sería deseable que el precio del producto se correspondiera con la vestimenta y los complementos que aparecen en la imagen del disfraz que visualiza el consumidor, sin perjuicio de que exista un mayor detalle al seleccionar el disfraz elegido.

EL JUEGO DEL CALAMAR Y LA CASA DE PAPEL, LOS FAVORITOS

Este año, entre los disfraces más solicitados destacan los relacionados con películas o series como 'El juego del calamar' o 'La casa de papel', con disponibilidad de disfraces y complementos de todos los personajes, como Mirabel de la película 'Encanto' o de videojuegos como 'Among US'.

Cabe recordar que los disfraces para menores de 14 años se consideran juguetes y, entre otras cuestiones, deben tener la marca CE que garantice que los tejidos tienen una combustión lenta o advertir de la existencia de piezas pequeñas o peligrosas que puedan ocasionar riesgo de asfixia.

Los disfraces para adultos deben cumplir el etiquetado de las prendas textiles, indicando nombre, dirección y NIF del fabricante, comerciante o importador, número de registro industrial en el caso de prendas fabricadas en España y composición del producto.

VENTILACIÓN EN LAS MÁSCARAS

En el caso de los complementos, hay que prestar especial atención a las máscaras, ya que deben disponer de orificios suficientemente grandes para que garanticen la correcta ventilación y evitar así la asfixia. Las pelucas, por su parte, deben estar elaboradas con materiales resistentes al fuego como el nailon o el poliéster.

Con el maquillaje se debe extremar la precaución, ante el riesgo de que estos productos no se hayan sometido a los controles dermatológicos adecuados, por lo que puedan producir alergias. Normalmente, su etiquetado no suele reflejar la composición y, en muchos casos, estas pinturas pueden contener plomo, una sustancia perjudicial para la piel y la salud.

Por todo ello, como secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat, Vicente Inglada recomienda un consumo responsable y recuerda que siempre se pueden reutilizar disfraces o complementos de otros años o elaborar uno nuevo en casa.