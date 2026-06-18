La disponibilidad de trabajadores, principal preocupación de las empresas agroalimentarias valencianas

Asamblea General de FEDACOVA - FEDACOVA

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La disponibilidad de trabajadores y la dificultad para contar con perfiles técnicos especializados es la principal preocupación del sector agroalimentario valenciano, en un momento en el que los salarios medios están por debajo de la media nacional y, sin embargo, los costes ganan peso debido a la falta de productividad.

Esta es una de las conclusiones del 'Informe estratégico sobre la industria agroalimentaria valenciana', cuyo avance han presentado este jueves la Federación de Empresas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana (Fedacova) y Fundación Grupo Cajamar. El estudio se está elaborando de forma conjunta con la participación de empresas y directivos del sector en la Comunitat Valenciana.

La presentación ha tenido lugar en el marco de la Asamblea General de Fedacova celebrada esta mañana en el auditorio Miguel Burdeos de la CEV, y ha contado con la participación del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Vicente Lafuente.

Durante la jornada, se ha puesto de manifiesto que el sector agroalimentario constituye uno de los pilares de la economía valenciana al generar en 2024 un total de 12.393 millones de euros en la Comunitat Valenciana, equivalente al 9,3 % del VAB regional, y dar trabajo a 262.769 personas, el 12 % del empleo.

Además, es el tercer sector agroalimentario más grande de España y cuenta con una gran capacidad exportadora, con 9.943 millones de euros en exportaciones en 2025, lo que la posiciona como tercer exportador nacional, aunque con retos estructurales relevantes.

El presidente de Fedacova, Rafael Juan, ha resaltado "las fortalezas del modelo agroalimentario de la Comunitat Valenciana", como su capacidad de transformación, su integración de toda la cadena de valor, la apuesta por la calidad y la diferenciación y la "muy clara" vocación de internacionalización y porque hemos demostrado también una enorme capacidad de adaptación al cambio. "El futuro ya no se define solo por producir más, sino por producir mejor", ha asegurado.

DIMENSIÓN Y PRODUCTIVIDAD

El director del Servicio de Estudios y Publicaciones de Fundación Grupo Cajamar, Ignacio Atance, ha expuesto que en el sector valenciano existe una "dualidad": hay pocas empresas grandes, pero significativas en términos relativos respecto a la realidad española, y por otro lado numerosas empresas pequeñas. Así, sigue predominando la microempresa, que representa el 62,7 % de las empresas del sector, por encima de la media española (60,3 %). El informe relaciona la dimensión de las empresas y las dificultades de crecimiento y productividad del tejido empresarial.

Al preguntarle al sector, se observa que su mayor preocupación son los recursos humanos. El diagnóstico identifica un "ciclo que se retroalimenta": bajos salarios relativos, rotación, menor productividad y dificultad para subir salarios. Atance ha explicado que el salario medio es inferior a la media nacional y el porcentaje de coste sobre la cifra de negocios supera también el promedio de España debido a un problema de productividad.

Las empresas que rompen ese ciclo comparten un patrón: invierten en arraigo, en formación continua y en proyección interna. La escasez de talento técnico actúa como cuello de botella que ralentiza la adopción de automatización y digitalización. En este sentido, la automatización es percibida como la respuesta estructural más sólida, pero con un horizonte temporal de implementación que requiere tiempo, inversión y gestión del cambio organizativo.

OTRAS PREOCUPACIONES: BUROCRACIA Y CLIMA

La burocracia y el marco regulatorio son percibidos por el empresariado agroalimentario valenciano como una fricción cotidiana que consume tiempo, recursos y energía directiva sin añadir valor al producto. Según Fedacova, esta carga pesa de forma desproporcionada sobre las empresas medianas, que no tienen equipos administrativos especializados para gestionarla.

Otra de las grandes preocupaciones es el cambio climático que ya está generando pérdidas directas y cuantificables en la base agraria que alimenta a la industria.

Las empresas que mejor han resistido los últimos episodios de estrés --la DANA de 2024, las disrupciones de suministro post-pandemia, las nuevas exigencias del mercado europeo-- son las que habían invertido antes en resiliencia. El informe apunta que las empresas que ya han invertido en sostenibilidad tienen ventaja competitiva ante los compradores europeos más exigentes; las que esperan a que la regulación lo exija llegan tarde y con mayor coste.

El informe articula su propuesta de futuro en torno a cuatro grandes ejes de acción: la mejora de la dimensión empresarial y la articulación de la cadena de valor; el desarrollo del talento y la incorporación de tecnología y automatización; el fortalecimiento de la resiliencia frente al cambio climático y la presión regulatoria; y el avance hacia un modelo exportador más diversificado y competitivo por calidad y valor añadido.

El presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, ha indicado que la Comunitat Valenciana es una potencia exportadora pero que la competitividad en España se está basando en "los salarios bajos". Ha advertido que "eso no es sostenible en el tiempo" y que se debe "incrementar el valor" del sector con inversiones en la eficiencia de los procesos, la digitalización, el posicionamiento de marca y la innovación.

Por su parte, el conseller de Agricultura ha destacado la convocatoria de ayudas de la Generalitat dotada con 28 millones de euros destinada a fomentar las inversiones de las industrias agroalimentarias de la Comunitat Valenciana. Estas subvenciones tienen como objetivo apoyar proyectos de transformación, comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios, contribuyendo a mejorar la competitividad, la innovación y la modernización de un sector estratégico para la economía valenciana.

El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha subrayado que el "principal capital de las empresas es el humano" y ha recalcado la necesidad de "ser capaces de fabricarlo" porque "el talento no va a llegar solo, hay que salir a buscarlo y prepararlo". En ese sentido, ha destacado iniciativas como la plataforma digital de talento de Fedacova que conecta institutos secundaria, empresas alumnos de formacion profesional para realizar prácticas de empleo.