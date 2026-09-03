D*na Festival 2026 pone el foco en la "generosidad de compartir el conocimiento gastronómico" a través de los libros

Presentación de la novena edición de D*na Festival - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El D*na Festival 2026 ha presentado este jueves su novena edición, que se celebrará en Dénia (Alicante) el 26 y 27 de septiembre, con el foco en "reivindicar el valor de los libros como objeto cultural y como herramienra fundamental para preservar y transmitir patrimonio gastronómico". Por ello, la presentación se ha enmarcado en la Biblioteca Pilar Faus de València.

La iniciativa, organizada por la Fundación Dénia Ciudad Creativa de la Gastronomía, está encabezada por el chef y comisario del festival Quique Dacosta, quien ha participado en la presentación junto al secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, y el alcalde de Dénia, Rafa Carrió.

D*na 2026 pone el foco en una de las "trasformaciones más profundas que ha vivido la cocina en las últimas décadas gracias a la generosidad de compartir el conocimiento gastronómico, con el paso de unos saberes reservados a una cultura que comunica y trasmite".

De hecho, Dacosta ha reivindicado que él aprendió a cocinar de manera "autodidacta" gracias a los libros que encontraba donde empezó a trabajar: "Los libros han sido el soporte donde vienen unidos, son mis mentores, y encontraba en ellos no solo el cocinero que soy, sino también los sueños que, de una manera u otra, unas veces he perseguido y otras veces no alcanzaré", ha explicado en la presentación.

"La gastronomía es la transversalidad de todo lo que representa, es decir, el agricultor, el pescador, el panadero, el que hace la harina, el que lo distribuye...", ha señalado y ha agradecido a aquellos que se dedican a la gastronomía por "proyectarla" porque "el D*na es lo que hacemos las personas; dejarlo escrito es legado".

NARRADORES DE LA HISTÓRIA CONTEMPORÁNEA

En esta edición, que como en años anteriores tendrá lugar en el paseo de la Marineta Cassiana de la capital de la Marina Alta, "diferentes generaciones y trayectorias recorren parte de la evolución de la gastronomía contemporánea y miran hacia lo que está por venir". En este sentido, el chef que impulsó la revolución culinaria desde el Bulli, Ferran Adrià, estará presente en esta edición "vinculada" a la mirada del cocinero catalán.

También participará la valenciana Susi Díaz, cuya trayectoria está "estrechamente ligada al Mediterráneo" así como otros chefs como el madrileño Paco Roncero; Óscar Molina desde Ibiza; el valenciano Ausiàs Signes, desde Pedreguer, y otros nombres como Rafa Soler, Bruno Ruiz y Juan Manuel López, vinculados a restaurantes de la provincia de Alicante y Dénia.

El paseo contará con 800 metros de recorrido junto al escenario del mar para reunir a "grandes voces" de la cocina contemporánea; el Espacio Aqualia, donde el público podrá participar en talleres sobre técnica y producto; el Espacio cocina, con talleres para adultos y familias y el Universo líquido, donde vinos, AOVE, vermut, café, horchata o coctelería ampliarán el recorrido de la "despensa mediterranea".

La jornada del sábado 26 de septiembre comenzará a las 11.00 y finalizará a las 23.00 horas, mientras que la del domingo abrirá las puertas también a las 11.00 horas, las cerrará a las 20.00 horas, cuando finalice el festival.

Esta edición tendrá la participación de como ciudad invitada de Matosinhos (Portugal), que cuenta con el título de Ciudad Creativa de la Gastronomía por la Unesco, además de la comisión de Requena Ciudad del Vino. En cuanto a actividades y espacios, se desarrollarán durante las dos jornadas charlas y demostraciones culinarias y habrá 24 puestos de productores y artesanos, 20 de restauración y tres de arroces.

'VADEMECUM'

Carrió ha señalado en la presentación de este "capítulo nueve" del libro del festival que desde el papel de los libros en la trasmisión de la gastronomía se homenajea "a todas las personas que, con su generosidad, han escrito y trasmitido una receta", que también supone "compartir una manera de vivir" y lo ha ejemplificado con el libro 'Vademecum', que rescata 135 recetas de la Marina Alta.

El alcalde de la capital de la Marina Alta ha agradecido a Dacosta por "poner la mirada en el territorio", a la Fundación Dénia Ciudad Creativa de la Gastronomía, así como al consistorio que encabeza por su "implicación", a las empresas patrocinadoras y al apoyo "destacado" de Requena Ciudad del Vino.

El secretario autonómico de Turismo ha destacado que este es "mucho más un evento gastronómico" porque en esta edición se subraya que "las cosas bonitas nacen a fuego, con intención y con sabiduría". "Rodeado de libros, es donde tiene sentido presentar este nuevo capítulo", ha sostenido.

Asimismo, ha agradecido al Ayuntamiento, a la Fundación, a Dacosta y a los demás participantes implicados porque "la cultura, el turismo y la gastronomía son elementos que no viajan en diferentes sino que sumamos y creamos ese turismo que suma que es el modelo que tenemos en la Comunitat Valenciana.