Docentes advierten de "impagos 400 días después" a integrantes de tribunales de las oposiciones de 2025

Imagen de archivo de personas estudiando. - GVA

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Integrantes de "numerosos" tribunales de las oposiciones docentes celebradas en 2025 critican que, "más de 400 días después de finalizar el proceso selectivo, todavía no han percibido la remuneración correspondiente por el trabajo desempeñado".

En comunicado distribuido por Assemblees docents PV, el colectivo califica la situación de "insostenible" y acusa a la Generalitat de "incumplir sus obligaciones con quienes asumieron una labor de carácter obligatorio durante más de dos meses".

Esta denuncia nace en un momento que resulta, en palabras de estos docentes "demoledor", dado que desde la administración autonómica, "se ha procedido con una premura inusual a recortar los días de huelga ejercidos durante el mes de mayo de este año pero no a pagar por un trabajo obligatorio que se hizo hace más de un año, en mayo de 2025".

"Se trata de una tarea extraordinaria, obligatoria, de la que no puedes desistir y por la que todavía no hemos recibido la cantidad estipulada después de más de dos meses de trabajo", lamentan.

Los docentes creen que existe una "omisión real" por parte de la administración "al no cumplir con el pago de unas retribuciones" que consideran "un derecho reconocido".

En muchos casos, aseguran, se trata de cantidades que superan los 3.000 euros que, inciden, "subsanarían parte del dinero que muchos docentes adelantaron tanto en dietas como en desplazamientos para ejercer sus funciones en estas oposiciones".

En este punto, recuerdan que se trata de un proceso en el que funcionarios y funcionarias de carrera se constituyen como tribunales de oposición según la especialidad de la que forman parte y cuya labor, obligatoria y requerida por vía legar por la Conselleria de Educación se alargó, en 2025, los meses de mayo, junio y julio.

"Además de cumplir con tu jornada laboral, has de dedicar prácticamente otra jornada completa a corregir exámenes y realizar todas las tareas relacionadas con el proceso de selección", hacen notar.

Los docentes también hacen hincapié en el hecho de que fue "un trabajo muy difícil porque, además de hacerlo compatible con tu jornada laboral, tenías que alargar durante prácticamente otra jornada, las correcciones y tareas relacionadas con el proceso de selección".

En este sentido, algunos integrantes de los tribunales aseguran que llegaron a trabajar "más de doce horas diarias durante muchos días" para cumplir con los plazos establecidos. "La administración se está desentendiendo de sus obligaciones. Si nosotros no hubiéramos cumplido con nuestro trabajo, las consecuencias legales habrían sido inmediatas", sostienen.

CONVOCATORIA DE HUELGA

El colectivo añade que la celebración de estas oposiciones estuvo "en riesgo debido a una convocatoria de huelga". Según explican, inicialmente la Conselleria de Educación no contemplaba remunerar esta carga extraordinaria de trabajo "y fue tras las negociaciones mantenidas con el comité de huelga cuando se logró el compromiso de compensar económicamente tanto los tribunales de las oposiciones docentes de 2025 como los correspondientes a las oposiciones de maestros celebradas en 2024".

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Educación señalan que el pago de las indemnizaciones y gratificaciones correspondientes a los tribunales de oposición se tramita a través de la Caja Fija de la Dirección General de Personal Docente.

Se trata de un procedimiento "complejo" que no se inicia con la finalización del proceso selectivo, sino cuando cada uno de los miembros del tribunal firma la correspondiente hoja de gasto, documento que da comienzo al expediente de pago. Dichas hojas de gasto se remiten individualmente a los integrantes de los tribunales y deben estar firmadas tanto por la persona interesada como por la secretaría del tribunal, detallan a Europa Press.

La recepción de esta documentación en la Dirección General comenzó el 15 de abril de 2026. Una vez recibidas y verificadas las hojas de gasto, se emiten los correspondientes certificados individuales, documentos que reconocen el derecho a percibir la indemnización. "En consecuencia, la Dirección General no pudo iniciar el pago de las indemnizaciones hasta la recepción y comprobación de la documentación necesaria, realizándose los primeros abonos durante el mes de abril de 2026", afirman.

A fecha de hoy, precisan, de los 336 tribunales correspondientes al procedimiento selectivo del curso 2024-2025, se han abonado las indemnizaciones de 138 tribunales, por un importe total de 2.086.944,29 euros" y permanecen pendientes de pago las correspondientes a 198 tribunales. En términos de personas beneficiarias, de los aproximadamente 1.680 docentes afectados, 690 ya han percibido la totalidad de las indemnizaciones que les corresponden, lo que representa el 41,07 % del total.

La Dirección General de Personal Docente "continúa tramitando los expedientes y efectuando los pagos pendientes hasta completar el abono de la totalidad de las indemnizaciones", subrayan.