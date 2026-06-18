Docentes critican la "inacción" de la Dirección de FP con una acción irónica que la compara con una "planta ornamental"

Representantes del profesorado de Formación Profesional (FP) han llevado a cabo este jueves una acción de protesta frente a las puertas de la Conselleria de Educación. - NO A LES RETALLADES FP

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes del profesorado de Formación Profesional (FP) han llevado a cabo este jueves una acción de protesta frente a las puertas de la Conselleria de Educación en la que han criticado la "inacción" de la administración comparándola irónicamente con una planta ornamental.

Así, los docentes han escenificado su alternativa satítica: "sustituir simbólicamente al director general de FP, Armando Martí Recuenco, por una planta ornamental".

Desde el colectivo han explicado que la planta "no es solo un elemento satírico, sino una metáfora de la inacción política". Según los portavoces de la protesta, "una planta ornamental ofrece notables ventajas frente a la actual dirección general, ya que no hace falsas promesas, no promete reducciones de ratio que luego desaparecen en las mesas de negociación, no ignora los recortes y no hace la vista gorda ante los 400 docentes expulsados del sistema por la Orden 9/2025".

Además, han continuad, "es más económica". "No solucionará los problemas de la FP, pero al menos no finge que lo hace y resulta infinitamente más barata para las arcas públicas", inciden.

Más allá de la puesta en escena, la acción quiere "poner el foco en los problemas estructurales que ahogan a la FP pública valenciana" y que, según estos docentes, son la exclusión de las mejoras que se están negociando. "Mientras otras etapas educativas se benefician de una reducción de ratios, la FP vuelve a quedar completamente al margen", lamentan.

También se quejan de sufrir una "desventaja laboral y académica, pueso que la insólita reducción de la FP semipresencial a 25 horas (solo se hace en la Comunitat Valenciana) deja al alumnado valenciano en una clara situación de inferioridad respecto al resto del Estado".

El profesorado afea igualmente que "la administración se niega rotundamente a reconocer con horas lectivas el enorme trabajo de gestión documental, seguimiento de alumnos y coordinación con empresas que exigen las tutorías de FP y la Formación en Empresa".

El colectivo docente ha concluido el acto reiterando su exigencia de "dimisión o cese inmediato de Armando Martí Recuenco" y ha advertido que, "si el Consell no rema a favor de la educación pública y revierte estos recortes de cara al próximo curso, las movilizaciones no habrán hecho más que empezar".