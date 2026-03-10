Docentes europeos capaacitan a profesorado de FP en la transición hacia modelos de negocio ecosostenibles

Experiencia piloto europea - FEVECTA

Entidades europeas de la Comunitat Valenciana y de diversos páises como Irlanda, Francia, Portugal y Polonia, lideradas por la Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo (Fevecta), se reúnen los días 10, 11 y 12 de marzo en València para testar una experiencia piloto con la que se pretende que pequeños establecimientos turísticos, hoteles, agencias de viajes y otros negocios locales puedan reducir su impacto medioambiental y, al mismo tiempo, aumentar su competitividad.

Con este objetivo, las entidades que forman parte del proyecto europeo FootPrint, que cofinancia el Programa Erasmus Plus de la Unión Europea, han desarrollado un programa formativo dirigido a reforzar las competencias del sector turístico para afrontar la transición hacia modelos de negocio alineados con la sostenibilidad ambiental.

La actividad va dirigida tanto a profesorado de FP de Turismo como a los responsables y gestores de empresas que operan en el sector del turismo y la hostelería. Los contenidos formativos diseñados proporcionan una visión completa de los modelos de negocio sostenibles en el sector turístico e incorporan enfoques pedagógicos actuales de FP y un marco para el aprendizaje basado en competencias.

A lo largo de estas tres jornadas de trabajo en València, quince docentes de los países participantes serán los primeros en testar este programa de capacitación.

En total, son 10 módulos de formación práctica sobre las siguientes temáticas: Gestión medioambiental del turismo, Protección del patrimonio cultural, Cooperación con las comunidades locales, Resiliencia de las empresas ante el cambio climático, Certificaciones y normas medioambientales y Modelos de negocio y transporte sostenibles.

Precisamente, esta última ha sido desarrollada por Fevecta.

Acerca de los modelos de negocio analizados, se propone la economía social y cooperativa como la 'clave de bóveda' para construir un sector turístico que sea realmente una fuerza transformadora para el bienestar de nuestro entorno. Así lo señala la coordinadora del proyecto, Mónica Carreguí, que ha avanzado que, "como resultado del trabajo que estamos realizando, vamos a ser capaces de ofrecer herramientas prácticas que ayudarán a las empresas a implementar cambios paso a paso".

REFORZAR RESILIENCIA EMPRESARIAL

"El objetivo es reducir el impacto medioambiental, pero también reforzar la resiliencia empresarial en respuesta a las nuevas normativas y a las expectativas cambiantes de los clientes y usuarios de los servicios turísticos muy presionados en la actualidad por la altísima competencia", añade.

Una vez finalizada esta experiencia piloto en València, el próximo mes de abril los docentes que han recibido la capacitación impartirán a otros 10 docentes de sus respectivos países la formación recibida.