Docentes jubilados apoyan la huelga: "Estamos en un momento crítico en el sistema educativo público valenciano"

Concentración educativa en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Docentes jubilados apoyan la huelga educativa valenciana: "Estamos en un momento crítico en el sistema público valenciano", ha alertado en un manifiesto trasladado a los medios de comunicación.

Estos docentes jubilados, próximos a CCOO-PV, han manifestado su solidaridad y apoyo ante las movilizaciones por la educación pública valenciana.

"Pensamos que la mejora de los servicios públicos y, en concreto, de la educación pública para toda la población fue un compromiso constitucional que actualmente los gobiernos de la derecha están incumplimiento de forma acelerada y que, además, acaban transfiriendo recursos a la iniciativa privada".

En esta línea, han advertido de que "el abandono, por tanto, de esos recursos, imprescindibles para la mejora laboral del sector, solo dificulta la mejora en la calidad de la enseñanza pública".

"Hemos visto que hasta el Gobierno valenciano ha incumplido la sentencia del Tribunal Supremo que indica que no se pueden concertar centros educativos que segreguen al alumnado por sexo, tal y como indica la Lomloe", han añadido.

Y han destacado: "Esa posición de desatención del Gobierno valenciano, del PP y de Vox, se manifiesta también en tratar de menospreciar el modelo lingüístico modificando su normativa".

"Nosotros que hemos estado en las luchas por las libertades democráticas desde finales del Franquismo y que participamos en la huelga general de 1988 para reclamar mejoras laborales, consideramos que estamos en un momento crítico en el sistema público educativo valenciano y, por tanto, queremos manifestar todo nuestro apoyo ante la huelga", han sentenciado.