Docentes levantan la acampada de la Plaza de la Virgen tras dos semanas de "alegría compartida y militancia cotidiana"

Imagen de archivo de la acampada docente. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La docentes que estaban acampados en la Plaza de la Virgen de València ha decidido poner fin a la acción tras los resultados de la encuesta al profesorado que reflejan que el colectivo opta mayoritariamente por suspender temporalmente la huelga indefinida.

En un comunicado, explican que "la iniciativa de lanzar la acampada que ha ocupado estas semanas la plaza nació íntimamente ligada al contexto de la huelga indefinida" cuando un grupo de docentes tomó la decisión de "llevar una paso más allá el conflicto para desafiar los límites impuestos por Conselleria de Educación".

"Hemos tratado estas semanas de poner el foco sobre la necesidad de que la administración llevara a cabo una negociación efectiva y real con el profesorado. Al mismo tiempo, hemos querido crear un espacio en común a partir del cual prefigurar las relaciones sociales y la escuela con las que estamos comprometidas. Hemos querido ser, al fin y al cabo, la casa compartida de las y los docentes en lucha, una barricada desde la cual impulsar nuestros esfuerzos y estrategias", exponen.

A estas alturas, apuntan, "con humildad y muy conscientes de la complejidad de los tiempos que estamos viviendo, podemos decir que hemos contribuido desde la acampada a los logros parciales y los avances que se han dado como resultado de la huelga indefinida".

Al mismo tiempo, subrayan que son conscientes de que "queda un largo camino por delante y habrá que recorrerlo con mirada larga y voluntad transformadora". "No solo para reivindicar las necesidades de la enseñanza pública que no han sido escuchadas y satisfechas en las negociaciones, sino también para construir una educación pública capaz de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, dejando atrás las dominaciones que atraviesan el sistema político, económico y social que no nos cansaremos de posar en cuestión".

Para estos docentes, "han sido dos semanas de alegría compartida, de militancia cotidiana, de convivencia y respeto hacia nuestras compañeras y compañeros y la sociedad en general". "Y, sobre todo, dos semanas en que hemos sentido el calor y el apoyo de muchísima gente, una solidaridad que agradecemos de todo corazón, que nos ha dado fuerza y que ha hecho todavía más significativa esta experiencia", aseveran.

"AULAS DIGNAS Y REBELDES"

Asimismo, animan a los y las docentes a "no dejar decaer el impulso colectivo y a continuar organizándose desde las asambleas, el verdadero latido de esta lucha". "Nos veremos, de nuevo, en las plazas; nos encontraremos, como siempre, en las calles. Y, por supuesto, continuaremos instruyéndonos, conmoviéndonos y organizándonos alrededor de las aulas dignas y rebeldes que queremos construir. La revuelta educativa apenas acaba de empezar", concluyen.

Una de las docentes integrantes de la acampada, Datxu, ha detallado a Europa Press que durante esta noche levantarán la acampada y recogerán sus enseres para, mañana jueves, participar en la manifestación convocada y el viernes volver a trabajar.

Ha recalcado que han contribuido a lograr el objetivo de que la Conselleria negociara y de que se haya producido un cambio de actitud. Además, ha comentado que esta experiencia les ha dado "herramientas" para ser, incluso, más contundente. "Y si en septiembre necesitan más contundencia, la tendrán", ha afirmado, al tiempo que ha recordado que aún quedan reivindicaciones sobre las que el profesorado cree que habría que avanzar más.

Finalmente, ha incidido en la respuesta de la ciudadanía, que ha dejado de ver su acción como una protesta sectorial para comprender que "la educación es algo que afecta a todo el mundo". En este sentido, ha recordado que han vivido momentos "muy emocionantes", como los aplausos e, incluso, el lanzamiento de pétalos el pasado domingo, durante al celebración de la festividad del Corpus. "Nos ha dado mucha fuerza y os dice que hay que continuar", ha remarcado.