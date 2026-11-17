Concentración de profesorado en la rotonda de los Anzuelos de València. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Docentes valencianos han sacado sus asambleas reivindicativas a las calles para insistir en la necesidad de que la Conselleria de Educación "continúe negociando temas que quedan pendientes, como la bajada de ratios, la mejora de las infraestructuras, las plantillas, la enseñanza del valenciano y las retribuciones".

Dentro de la campaña 'Novembre Verd', impulsada por entidades como los sindicatos STEPV-Intersindical Valenciana, CCOO Educació y UGT Ensenyament y la Coordinadora de Assemblees Docents del País Valencià (CADPV), hoy se han convocado concentraciones-performances en Alicante, Dénia, Castelló de la Plana y València.

En la capital del Turia se han llevado a cabo acciones en dos puntos: la rotonda de la avenida de Catalunya y la de los Anzuelos. En esta última, el coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha explicado que la intención de los participantes es "seguir con la movilización para que la Conselleria escuche y acceda a las demandas en los temas que aún quedan pendientes".

MESA DE RATIOS EL JUEVES

"El problema que hemos tenido con esta Conselleria es que hasta que no se convocó la huelga indefinida no se sentaron a negociar. Y mira que llevamos desde el 25 de septiembre del 2025, ya hace más de un año, demandando a la consellera a negociar estos temas", ha remarcado el portavoz, que ha avanzado que la administración ha convocado a las organizaciones sindicales a una mesa de negociación sobre ratios el próximo jueves para la que, en estos momentos, no disponen de nueva documentación de la Conselleria.

Por su parte, la secretaria general de la Federació d'Educació de CCOO PV, Xelo Valls, ha señalado que la iniciativa pretende dejar claro que el colectivo docente "continúa reivindicando esa parte de las peticiones de las primavera pasada que aún no se han conseguido".

De hecho, ha recordado que en la mayoría de los temas, el profesorado ha dicho "que quiere más". "Y en esas estamos, queremos negociar más mejoras para la escuela pública".

Durante la concentración se han escuchado mensajes como 'No anem a parar, no anem a parar. Volem educació pública i de qualitat' ('No vamos a parar, no vamos a parar. Queremos educación pública y de calidad'); 'Que no, que no, que no, que no volem més retallades en Sanitat i educació' ('Que no, que no, que no, que no queremos más recortes en sanidad y educación'); 'Educació pública, de qualitat i en valencià'; 'Consellera dimissió'; 'Més recursos i menys discursos' (Más recursos y menos recursos); 'Lluitant també estem educant' ('Luchando también estamos educando'); 'Baixeu les ratios, pujeu els salaris' ('Bajad las ratios, subid los salarios'); o 'Volem negociar' ('Queremos negociar').

Sobre las 18.00 horas, al inicio de la protesta, los manifestantes se han colocado a un lado de la rotonda de los Anzuelos, y, aunque se ha cortado algún carril, no se ha llegado a interrumpir completamente la circulación en esta vía de acceso a la ciudad. Algunos de los vehículos han pitado en señal de apoyo a su paso. Asimismo, a lo largo de la concentración, los asistentes, sentados de cara al tráfico, han proclamado que 'Una sentada per cada retallada' ('Una sentada por cada recorte'). Muchos de los docentes han acudido a la convocatoria con sillas para representar una asamblea en un aula.