Mesa Sectorial de Educación. Archivo. - GVA

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Docents en Lluita califica de "treta electoral" la nueva propuesta de ratios presentada a la Mesa Sectorial por la Conselleria de Educación, ya que, según los cálculos del colectivo, "el anuncio supone aproximadamente 175 maestros más en todo el segundo ciclo de Infantil respecto del inicio de las negociaciones".

La organización contrapone esta ampliación a su propuesta de 600 maestros en tres cursos y afirma que hay margen presupuestario para avanzar en las demandas del Acuerdo Unitario.

Docents en Lluita explica, en un comunicado, que "la propuesta de ratios anunciada por el PP a solo diez días de las elecciones estatales es una treta electoral que no responde a una voluntad real de transformar la educación pública".

"Las cifras permiten entender esta valoración: la propuesta actual solo incorpora unas 75 maestras más en todo el territorio respecto de la primera propuesta de junio y unas 175 desde el inicio de las negociaciones. Una ampliación muy limitada después de meses de reivindicaciones y movilizaciones del profesorado", argumentan.

Desde el mes de junio, Docents en Lluita está desarrollando "un análisis técnico y presupuestario para demostrar la viabilidad de las demandas del Acuerdo Unitario". "Este trabajo --prosigue la entidad-- incluye estudios económicos, análisis de diferentes fuentes de financiación y reuniones con expertos en las materias que la Conselleria ha dejado sin abordar: inclusión, plantillas, ratios y retribuciones".

Sus conclusiones apuntan que la Generalitat "podría activar diferentes fuentes presupuestarias capaces de cubrir buena parte de las reivindicaciones del profesorado". Para la organización, que estos recursos no se pongan en funcionamiento "solo se explica por una falta de voluntad política".

"No basta con una lista de reivindicaciones", dice Docents en Lluita, que afirma que dispone de más estudios y cálculos que irá haciendo públicos progresivamente. Además, mantiene "desde hace dos meses la mano tendida a las entidades y organizaciones del Acuerdo Unitario para enriquecer las propuestas y construir una respuesta conjunta que permita forzar a la administración a rectificar con argumentos técnicos y económicos".

En este sentido, el colectivo considera "imprescindible que los sindicatos de la mesa de negociación no se limiten a valorar las propuestas de la Generalitat, sino que las contrastan y las rebatan con datos propios". "No basta con una lista de deseos: hay que demostrar qué necesita la educación pública, cuánto costa y como se puede financiar", exigen.

En esta línea, la entidad califica la reducción de ratios en Infantil, de momento, de "insuficiente porque no resuelve el problema de las ratios reales". Las medias actuales son de 21,8 alumnos en Infantil 3 años, 22,4 en I4 y 22,9 en I5.

Además, la matrícula sobrevenida puede incrementarlas hasta un 3%, con un margen legal que puede llegar al 10%. Por lo tanto, "la propuesta puede dejar muchas aulas en una situación muy parecida al actual", advierten.

"POCO AMBICIOSA EN TÉRMINOS DE PLANTILLA"

También la ven "poco ambiciosa en términos de plantilla". Según los cálculos de la organización, la primera bajada de 25 a 22 alumnos supondría unas 100 incorporaciones docentes en todo el territorio valenciano. El paso posterior de 22 a 20 añadiría unas 75: aproximadamente 175 maestros en total para todo el segundo ciclo de Infantil. "Una dotación que difícilmente puede transformar las condiciones educativas y laborales de la etapa", insisten.

Ante esta hoja de ruta, Docents en Lluita plantea una ratio máxima de 16 alumnos en todo el segundo ciclo de Infantil, teniendo en cuenta las medias reales y la matrícula sobrevenida. La proximidad entre la matrícula actual y la ratio propuesta permitiría priorizar la reorganización y redistribución de los espacios existentes, sin necesidad de grandes construcciones escolares nuevas.

La implantación progresiva, agregan, "permitiría distribuir el esfuerzo presupuestario a lo largo de tres cursos, con una dotación de 200 maestros por fase". Además, "respeta criterios pedagógicos y organizativos con los que se planifican las plantillas en los centros educativos".

Desde este grupo de profesores inciden en que "los al menos 60 millones de euros recaudados con los descuentos salariales de la huelga podrían empezar a financiar esta medida, el coste anual de la cual es de 36 millones de euros".

Y concluyen: "La diferencia es clara: mientras la Conselleria presenta a las puertas de una convocatoria electoral una ampliación de plantilla de solo 175 maestros respecto del inicio de las negociaciones, Docentes en Lucha posa encima la mesa una propuesta concreta, calendarizada y cuantificada de 600 incorporaciones. La educación pública no necesita anuncios electorales, sino recursos, planificación y voluntad política".