DocsValència abre la convocatoria de Plataforma VLC, su área de industria y acompañamiento profesional

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

DocsValència. Espai de No Ficció abre la convocatoria de la Plataforma VLC, el espacio desde el que articula su área de industria y acompañamiento profesional al documental valenciano. La iniciativa se enmarca en la décima edición del festival, que se celebrará del 15 al 23 de mayo de 2026 en distintos espacios culturales de la ciudad.

La Plataforma VLC constituye el eje desde el que DocsValència desarrolla su trabajo de formación, asesoría creativa y conexión con la industria, con el objetivo de acompañar proyectos documentales en distintas fases de desarrollo, explica la organización en un comunicado.

En este marco se integran dos líneas de trabajo complementarias: el DocsLab, orientado al desarrollo de proyectos, y el Docs in Progress, dirigido a películas que se encuentran en fase de montaje. Ambas se desarrollan de forma presencial durante la celebración del festival.

El DocsLab está dirigido a proyectos documentales en diferentes momentos de creación y se estructura en dos espacios de trabajo diferenciados. Por un lado, "Incubadora", orientado a proyectos en fase inicial de idea, investigación o primer tratamiento. Por otro, "A un paso de la internacionalización", dirigido a obras en una fase avanzada de desarrollo o producción, con el objetivo de reforzar su proyección en contextos profesionales y circuitos internacionales.

Por su parte, el Docs in Progress se dirige a documentales en el tramo final de su proceso creativo y propone un espacio de análisis colectivo y reflexión compartida a partir de copias de trabajo, con el fin de afinar decisiones narrativas y acompañar a los equipos en una fase clave del montaje.

Las actividades de la Plataforma VLC se desarrollarán de forma presencial del 18 al 22 de mayo de 2026. Además, el 16 de abril tendrá lugar una primera sesión de bienvenida en formato virtual con los proyectos seleccionados.

Las convocatorias de la Plataforma VLC permanecerán abiertas hasta el 26 de febrero de 2026. Toda la información sobre el proceso de inscripción puede consultarse en la web oficial del festival. Toda la información y las inscripciones se pueden consultar en www.docsvalencia.com