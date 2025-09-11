El Doctor Balmis de Alicante se incorpora a la Escuela Europea de Cirugía como único representante español

El Hospital Doctor Balmis, único representante español en la Escuela Europea de Cirugía para la formación online de jóvenes cirujanos - GVA

ALICANTE 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante se ha incorporado este año como único representante español a la Escuela Europea de Cirugía, una "innovadora" plataforma de formación quirúrgica 'online' y de libre acceso en todo el mundo.

El jefe del Servicio de Cirugía del centro, el doctor José Manuel Ramia, ha destacado que la formación de los jóvenes cirujanos, quienes serán los profesionales del futuro, representa un proceso "complejo y costoso", según ha informado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

En este contexto, ha continuado, las nuevas plataformas digitales de enseñanza resultan "especialmente valiosas", ya que "permiten acceder a una formación de excelencia sin necesidad de realizar grandes desplazamientos".

Con esta visión, en 2024 se creó la Escuela Europea de Cirugía, una iniciativa "pionera" que busca "transformar la enseñanza quirúrgica mediante un entorno integral de aprendizaje digital, enfocado especialmente en las nuevas generaciones".

El germen de este proyecto se encuentra en el trabajo desarrollado por el Departamento de Cirugía y Trasplantes del Hospital Universitario de Zúrich, que durante más de una década ha realizado videoconferencias semanales en la plataforma YouTube dirigidas a residentes con un "notable impacto internacional".

Gracias al "éxito" de esta iniciativa, se ha conformado este programa institucional "estructurado, global y colaborativo", en el que participan centros "de reconocido prestigio", como la Universidad de Chicago, el Hospital San Raffaele de Milán, el Hospital de Hannover, el Hospital Universitario de Gante, las universidades de Lille y París y los hospitales universitarios de Ginebra, Lausana y Zúrich.

Asimismo, Ramia ha indicado que "todas las lecciones son elaboradas por residentes, bajo la supervisión directa de especialistas y grabadas y editadas profesionalmente para garantizar la máxima calidad didáctica y visual". Además, ha señalado que "los contenidos se actualizan periódicamente para mantener la vigencia y precisión del conocimiento transmitido".

El objetivo consiste en "facilitar el acceso a formación quirúrgica de calidad en cualquier parte del mundo, especialmente en regiones con recursos e infraestructuras limitadas, contribuyendo así a la capacitación global de jóvenes cirujanos".

CONTENIDO

En el caso del Hospital Doctor Balmis, los dos temas desarrollados han sido las enfermedades parasitarias del hígado y las enfermedades quísticas de la vía biliar. Los contenidos han sido elaborados por los doctores Juan Jesús Rubio e Ismael Gómez, cirujano y residente de Cirugía respectivamente.

Además, los contenidos han contado con la tutorización de los miembros de la Unidad de referencia autonómica de Cirugía Hepatobiliopancreática del centro, mientras que la grabación ha sido realizada por profesionales de comunicación del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial).