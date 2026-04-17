El Doctor Balmis ensayará inclusión educativa con avatares robóticos para alumnos hospitalizados

Archivo - Fachada del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante - GVA - Archivo

ALICANTE 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha aprobado la firma de un convenio de colaboración entre la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad de Santiago de Compostela (USC) para el pilotaje del proyecto Avatares en centros educativos de la Comunitat Valenciana.

La iniciativa permitirá ensayar en la Comunitat Valenciana, en el Hospital Doctor Balmis de Alicante, una metodología de telepresencia para evitar el aislamiento y mantener el vínculo escolar de alumnado hospitalizado por enfermedades crónicas o de larga duración.

Se pondrá en marcha, con carácter experimental, una metodología basada en el uso de sistemas de telepresencia, concretamente avatares robóticos, dirigida al alumnado de Primaria y Secundaria atendido en la unidad pedagógica hospitalaria del Doctor Balmis y en sus centros de referencia.

Este proyecto persigue favorecer la participación escolar del alumnado hospitalizado con enfermedades crónicas o de larga duración, evitar su aislamiento social y reforzar el sentimiento de pertenencia a su grupo de iguales, contribuyendo así a mejorar su bienestar emocional y sus oportunidades de éxito académico.

Se desarrollará de forma guiada por personal investigador de la Universidad de Santiago de Compostela, en colaboración con profesionales de la Conselleria, y permitirá evaluar la eficacia de esta metodología en contextos educativos reales.

El convenio no comporta obligaciones económicas para las partes y tendrá una vigencia de diez meses desde su firma. Se trata de la primera colaboración de estas características entre las instituciones firmantes en el ámbito de la inclusión educativa del alumnado con enfermedades de larga duración.