La doctora Pilar Nos, nueva directora científica del IIS La Fe

VALÈNCIA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La doctora Pilar Nos Mateu es la nueva directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe). El nombramiento ha sido ratificado en la reunión del Patronato de la Fundación La Fe que ha presidido el conseller de Sanidad, Marciano Gómez y confirma, así, la propuesta de la Comisión de Investigación del IIS La Fe, según ha informado el instituto en un comunicado.

Con la designación de la doctora Nos, el IIS La Fe cumple la normativa sobre acreditación de institutos de investigación biomédica o sanitaria de Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que establece como requisito necesario contar con una dirección científica y con una estructura de gestión, dirigida por la directora gerenta, María José Carrión, desde julio de 2024, han recordado las mismas fuentes.

El IIS La Fe, a través de la dirección científica de la doctora Pilar Nos, "continúa" con su compromiso de generar conocimiento científico de calidad "para mejorar la atención sanitaria y contribuir al avance de la medicina", han resaltado.

La doctora Pilar Nos es jefa del servicio de medicina digestiva del Hospital Universitari y Politècnic La Fe y responsable del grupo de investigación en Enfermedad Inflamatoria Intestinal en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe). Además, ha sido nombrada recientemente la segunda profesional más prestigiosa de España en su especialidad, según el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) elaborado por Merco.

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universitat de Valencia (1986), obtuvo su doctorado en Medicina en 1996. A lo largo de su carrera ha seguido ampliando su formación, obteniendo un Máster en Gestión Clínica por la UNED en 2010 y un título de experto en Gestión Clínica y Dirección por ESADE en 2012 y 2014.

Además, ha sido profesora en diversas ediciones de los cursos de la Escuela Valenciana de Estudios en Salud, así como en varios cursos de doctorado. Actualmente es profesora del Máster en Enfermedades Autoinmunes de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del máster AEG-GETECCU.

En el ámbito de la investigación, la doctora Nos ha participado en más de 50 ensayos clínicos, de los cuales ha sido Investigadora Principal (IP) en 20. Además, ha sido correctora habitual del ISCIII para los proyectos del FIS, desempeñándose como IP o Co-IP en más de 10 proyectos.

Durante seis años (2016-2021), fue editora de la revista Gastroenterología y Hepatología y sigue siendo revisora habitual de diversas revistas científicas. Con una destacada producción científica, la doctora Nos ha publicado más de 200 artículos indexados en PubMed con trabajos en revistas de renombre internacional como Gastroenterology, Gut, Alimentary Pharmacology and Therapeutics, Inflammatory Bowel Disease y Journal of Crohn and Colitis.

En 2023 obtuvo el primer puesto en el Monitor de Reputación Sanitaria y el segundo en 2024. También ha sido presidenta de GETECCU, una de las principales sociedades científicas en el área de enfermedades inflamatorias intestinales.