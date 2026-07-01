El documental 'Este cuerpo mío', de Afioco Gnecco y Carolina Yuste, llega a La Filmoteca

La Filmoteca Valenciana proyecta el documental 'Este cuerpo mío', de Afioco Gnecco y Carolina Yuste - IVC

VALÈNCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana proyectará este jueves 2, a las 19.00 horas, el documental 'Este cuerpo mío' (2025), dirigido por Afioco Gnecco y Carolina Yuste.

La exhibición, en colaboración con el Campus de Verano de la Academia de Cine, contará con la presentación y el posterior coloquio del propio Gnecco, codirector y protagonista de la película.

Producida por Carlo d'Ursi para Potenza Producciones, con guion de Raquel Zas y Afioco Gnecco, 'Este cuerpo mío' narra la historia de Rafi, un hombre de 43 años que emprende un viaje hacia su verdadera identidad con el apoyo de su amiga Carolina, detalla Cultura de la Generalitat.

En la película, el cineasta documenta su recorrido íntimo y vital, que acompaña y filma en forma de diario su amiga Carolina Yuste, actriz ganadora de dos premios Goya.

'Este cuerpo mío' destaca por la honestidad de sus protagonistas a la hora de exponer su vulnerabilidad, pero también su amor incondicional.

El programa Campus de Verano Academia de Cine se celebra en València hasta el 4 de julio, con la colaboración del Ayuntamiento de València y Netflix. Nació en 2022 con la intención de visibilizar y potenciar la diversidad e inclusión en la industria audiovisual. Desde su segunda edición, el proceso de selección está abierto a largometrajes y series de ficción vinculados con la diversidad en alguna de sus formas.