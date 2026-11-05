Un documental "reconstruye" al constructor Facundo Martínez, de Mislata a Kioto

'De La Admiración A La Memoria: Reconstruyendo A Facundo Martínez' - RECONSTRUYENDO A FACUNDO MARTÍNEZ

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lo que comenzó como una admiración compartida por unos edificios singulares se ha convertido, siete años después, en una película documental. El grupo de estudio (re)construcciones ha impulsado 'Facundo Martínez, de Mislata a Kioto', un proyecto cinematográfico que lleva el poético y expresivo título ideado por Tomás Gorria y que nace de una dilatada investigación iniciada en 2019, con la voluntad de recuperar y difundir la vida y la obra de uno de los constructores más singulares de la Valencia de las décadas de 1960 y 1970.

El documental, dirigido por Mar Navarro y producido por Inquieta Films, se presentará en la 41 Mostra de València-Cinema del Mediterrani, dentro de la sección Xaloc. Su estreno mundial tendrá lugar el próximo domingo 8, a las 20 horas, en los cines Babel, y contará con una segunda proyección al día siguiente (18 horas) en los cines ABC Park. También participará en el Festival DART de Barcelona el próximo 27 de noviembre, avanzan sus impulsores.

Arquitectos, diseñadores y otros profesionales vinculados a la creación y la cultura se reunieron alrededor de una pregunta compartida: ¿quién era aquel constructor capaz de levantar edificios tan singulares y, sin embargo, tan poco conocidos más allá de sus fachadas? El diseñador Carlos Tíscar, impulsor y coordinador del grupo, tuvo claro desde el principio que la mejor manera de compartir nuestros descubrimientos sería a través de una película documental.

"No queríamos únicamente reunir información sobre Facundo, sino devolver su figura al imaginario cultural valenciano y despertar el interés por una obra que consideramos merecedora de mayor reconocimiento", explican.

Para iniciar esta búsqueda contaron con una base fundamental: el trabajo de investigación que Maota Soldevila y Tato Herrero habían comenzado en 2005 con vistas a la elaboración de una tesis sobre el constructor. Un proyecto que quedó interrumpido al conocerse la desaparición de su archivo.

Aquel mismo año falleció Facundo Martínez y fue demolida su casa-oficina-taller de Mislata. Dos pérdidas que hicieron todavía más necesaria la tarea de reconstruir su memoria a partir de los testimonios y documentos que pudieran conservarse.

A lo largo de siete años, el grupo ha reunido fotografías, datos, documentos, recuerdos y testimonios que les han permitido acercarse tanto al personaje como a su obra. En el camino descubrieron, además, la existencia de un "club de admiradores" de Facundo, formado por personas de diferentes generaciones y ocupaciones, unidas por la fascinación que despiertan sus edificios.

Una de nuestras mayores satisfacciones, afirman, ha sido poder acceder al interior de muchas de sus viviendas y descubrir "lo que normalmente permanece oculto a la mirada de quienes pasean por la calle": espacios, materiales, detalles decorativos y soluciones constructivas que revelan su particular manera de entender la arquitectura doméstica.

Pero, sobre todo, han podido escuchar a quienes viven en esos edificios. Entre ellos se encuentran los que cariñosamente llaman "nativos": propietarios que compraron sus viviendas directamente a Facundo Martínez y que llegaron a conocerlo personalmente. "Sus recuerdos y experiencias aportan una dimensión humana imprescindible para comprender una arquitectura que no solo se contempla, sino que se habita y se transforma con el paso del tiempo".

El documental recoge una parte de este universo de historias y descubrimientos. Sus 73 minutos no permiten mostrar la totalidad del material reunido, pero sí ofrecer un retrato del constructor, de sus circunstancias y de la huella que ha dejado en quienes conocen y habitan sus edificios.

Para el colectivo, esta película es mucho más que la culminación de una investigación colectiva: es también una invitación a mirar con otros ojos la arquitectura que nos rodea. Con ella quieren contribuir a sensibilizar sobre la importancia de conservar las edificaciones, los interiores y los elementos constructivos y decorativos del siglo XX: "un patrimonio cercano que, con demasiada frecuencia, desaparece o se transforma sin que se haya reconocido su valor".