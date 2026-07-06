Mª Dolores Guillamón es reelegida por unanimidad presidenta de la Cámara de Comercio - CÁMARA DE COMERCIO

CASTELLÓ 6 Jul. (EUROPA PRESS) - -

Mª Dolores Guillamón ha sido reelegida hoy por unanimidad como presidenta de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón durante la sesión constitutiva del nuevo Pleno para el mandato 2026-2030, presidida por la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano, y en la que también ha quedado elegido el nuevo Comité Ejecutivo de la institución.

Con ello culmina el proceso electoral cameral y se inicia una nueva etapa orientada a seguir impulsando la competitividad de las empresas, la internacionalización, la innovación, la formación y la colaboración público-privada.

El nuevo Comité Ejecutivo queda integrado por Mª Dolores Guillamón (Hosteleria Dos S.L) como presidenta; Leopoldo Monfort (Fundació Caixa Castelló) como vicepresidente primer; Mª Carmen Miralles (Juguetes y Baratijas Martínez, S.L.U) como vicepresidenta segunda; Joaquín Martí (Insca Trademark S.L) como resorero; y José Enrique Catalán (Errece S.L), Santiago Colom (Monfort Logística S.L), José Luís Martinavarro (Citríco Global S.L), Vicente Ramos (Raminatrans S.L), Víctor Vilar (Castma S.L) como vocales.

En su primera intervención tras ser reelegida, Mª Dolores Guillamón ha afirmado que durante esta nueva legislatura la Cámara será el faro que guíe a las empresas de Castellón ante los grandes desafíos globales. La presidenta ha señalado que a lo largo de los próximos años la hoja de ruta de la institución será seguir trabajando en la innovación y la digitalización, la internacionalización, la formación y el empleo reforzando la FP Dual y la sostenibilidad.

"No nos enfrentamos a un mandato fácil, pero el ADN del empresariado castellonense está hecho de resiliencia y audacia para afrontar los retos del presente y futuro", ha dicho.

El nuevo Pleno, integrado por 60 representantes de empresas y organizaciones empresariales de la provincia, constituye el máximo órgano de gobierno de Cámara Castellón. Su composición refleja la diversidad y el peso del tejido empresarial de la provincia, con presencia de compañías referentes de sectores como la cerámica, la logística, el comercio, el turismo y los servicios, junto a representantes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), según ha informado la institución cameral en un comunicado.

Con 125 años de historia, Cámara Castellón es una corporación de derecho público que representa los intereses generales de las empresas de la provincia y trabaja para mejorar su competitividad mediante servicios especializados de internacionalización, formación, innovación, digitalización y apoyo al desarrollo empresarial.