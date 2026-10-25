Domingo Carles Domingo, elegido presidente de la FSMCV - FSMCV

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Domingo Carles Domingo ha sido elegido presidente de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) durante la Asamblea General celebrada en Onil. Asumirá la presidencia durante el periodo 2026-2030, tomando el relevo de Daniela González, al frente de la entidad desde 2019.

La jornada ha reunido a representantes de las sociedades musicales federadas para decidir la nueva etapa de la entidad. A las elecciones han concurrido las candidaturas encabezadas por Domingo Carles Domingo y Elizabeth Carrascosa, según ha informado la FSMCV en un comunicado.

La hasta la fecha presidenta de la Federación, Daniela González, se ha despedido haciendo balance de su etapa como dirigente, resaltando hitos como la consolidación de la sede en la rehabilitada Alqueria Juliá-Casa de la Música, la consecución de la categoría de Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial en España o los ejemplos de resiliencia del colectivo en etapas de adversidad como la pandemia o la dana. "Ha sido un honor ser vuestra presidenta; será una alegría ser siempre vuestra compañera", ha destacado González.

La Asamblea ha sido también un espacio de reconocimiento al trabajo que sostiene el movimiento musical valenciano. Los Premios Euterpe-Ángel Asunción 2026 y los distintivos a sociedades musicales han puesto en valor la dedicación de las personas, la colaboración institucional, la inclusión social y la continuidad de unas entidades arraigadas en la vida cultural de sus municipios.

PREMIOS EUTERPE-ÁNGEL ASUNCIÓN 2026

Los Premios Euterpe-Ángel Asunción reconocen a personas, entidades e iniciativas por su contribución a las sociedades musicales y a la música valenciana.

En esta edición, el premio a la dedicación a su sociedad musical ha recaído en José Luis Sala López, de la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan d'Alacant; José Deltell Moreno, de la Sociedad Unión Lírica Pinosense de El Pinós; y Luis Sanjaime Meseguer, de la Unió Artística Musical de Montroi.

El premio a la institución o empresa, pública o privada, ha sido concedido al Ajuntament de Castelló (València), cuya candidatura fue presentada por la Societat Musical Lira Castellonera.

La Societat Musical La Nova de Xàtiva ha recibido el premio a la inclusión social en las sociedades musicales por su proyecto 'Agermanats per la Música'. Por su parte, el reconocimiento a la participación federal ha distinguido a la Societat Musical de Canet d'en Berenguer y a la Societat Artístico Musical El Vall de Càrcer.

OCHO SOCIEDADES MUSICALES RECONOCIDAS POR SUS ANIVERSARIOS

La FSMCV ha reconocido asimismo a ocho sociedades musicales que celebran aniversarios significativos de su fundación. Estos distintivos ponen en valor la continuidad del trabajo asociativo y la contribución de las distintas generaciones que han mantenido vivas sus escuelas y agrupaciones.

Por sus 75 años de trayectoria, han sido distinguidas la Societat Musical Cultural de Alcoleja y la Sociedad Musical La Paz de Siete Aguas. La Societat Artística Musical de Benifaió ha recibido el reconocimiento por su centenario.

La Unió Musical de Llanera de Ranes y la Societat Musical La Primitiva Setabense de Xàtiva han sido reconocidas por su 125 aniversario. Por sus 150 años, han recibido el distintivo la Unió Musical de Betxí, el Centre Instructiu Musical de Onil y el Centre Artístic Musical de Xàbia.

Con estos reconocimientos, la Asamblea ha destacado el valor cultural, educativo y social de las sociedades musicales, espacios de aprendizaje y participación que conectan a generaciones y forman parte de la vida cotidiana de los pueblos y ciudades de la Comunitat Valenciana.