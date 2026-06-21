Domingo de cielos despejados y máximas por encima de los 30 grados en la Comunitat Valenciana

Una niña se protege el sol con un abanico. ARCHIVO. - María José López - Europa Press

VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá este domingo una jornada meteorológica sin fenómenos significativos en la que los cielos lucirán despejados o pocos nubosos excepto de la nubosidad baja que puede aparecer en el sur de Valencia y extremo norte de Alicante a primeras horas.

Se espera polvo en suspensión y el viento soplará flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este al mediodía, con intervalos de moderado en el sur de Alicante.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en ascenso y las máximas experimentarán cambios ligeros. Los termómetros oscilarán en la ciudad de Alicante entre los 24 y los 33 grados, mientras que en Castelló de la Plana lo harán de 22 a 34 grados y en València, de 22 a 31.