Domingo de cielos despejados y máximas por encima de los 30 grados en la Comunitat Valenciana

Una niña se protege el sol con un abanico. ARCHIVO.
Una niña se protege el sol con un abanico. ARCHIVO. - María José López - Europa Press
Europa Press C. Valenciana
Publicado: domingo, 21 junio 2026 10:00
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   VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Comunitat Valenciana vivirá este domingo una jornada meteorológica sin fenómenos significativos en la que los cielos lucirán despejados o pocos nubosos excepto de la nubosidad baja que puede aparecer en el sur de Valencia y extremo norte de Alicante a primeras horas.

   Se espera polvo en suspensión y el viento soplará flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este al mediodía, con intervalos de moderado en el sur de Alicante.

   En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en ascenso y las máximas experimentarán cambios ligeros. Los termómetros oscilarán en la ciudad de Alicante entre los 24 y los 33 grados, mientras que en Castelló de la Plana lo harán de 22 a 34 grados y en València, de 22 a 31.

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