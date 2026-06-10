'Don Diovanni', la ópera "más valenciana" de Mozart, llega al Palau de la Música en versión semiescenificada

El Palau de la Música acoge 'Don Diovanni', la ópera "más valenciana" de Mozart en versión semiescinificada - GVA

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música de València acoge este viernes la ópera "más valenciana" de Wolfgang Amadeus Morzart, 'Don Giovanni', uno de los títulos "fundamentales" del compositor austriaco, en versión "semiescenificada".

La producción, que será interpretada en abono el próximo viernes 12 de junio y el domingo, en concierto extraordinario, se ha presentado este miércoles en el Palau y ha contado con la presencia de su director, Vicente Llimerá; la subdirectora de Música, Nieves Pascual; el director Francesco Corti y las voces líricas, la soprano Francesca Pia Vitale, la mezzosoprano Arianna Vendittelli y el bajo barítono Thomas Chenhall.

Llimerá ha destacado que este es uno de los títulos "más emblemáticos" y "fundamentales" del Mozart que "significa un antes y un después en la ópera". "Es un drama 'giocoso' y tiene muchos elementos, también filosóficos, y yo creo que es una obra que no va a dejar a nadie indiferente", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado que es la primera vez que, tanto el Palau como la Orquesta de València (OCV), "aborda por completo la ópera", por lo que ha asegurado que es "una ocasión muy buena" para poder disfrutar de esta pieza.

La subdirectora de Música ha indicado que se trata de la ópera "más española de Mozart, o la más valenciana, porque, entre otras cosas, aparece citado nuestro querido (Vicente) Martí i Soler" y, en este sentido, ha explicado que la primera vez que se interpretó esta obra en València fue en 1902 en el Teatro Principal y que, incluso, el diario Las Provincias hizo una crítica.

Así, ha destacado que el músico austríaco en 'Don Giovanni' se "apoya en un mito universal", por lo que ha invitado al público a acudir a verlo porque, a su juicio, "no hace falta ir con conocimientos de obra porque lo que va a ver aquí es la vida misma".

"REFLEXIONAR SOBRE LAS DINÁMICAS DE PODER"

Nieves Pascual ha apuntado que la obra habla del mito del "Don Juan" y que, si se interpreta de manera "literal", "puede resultar un poco obsoleto respecto a nuestra forma de ver el mundo y las relaciones humanas" pero que, "la relectura del mito en el espejo contemporáneo, nos permite reflexionar sobre las dinámicas de poder en las relaciones humanas, sobre la construcción de las masculinidades, sobre la tensión constante que vivimos en nuestra sociedad respecto al hedonismo y sobre la cultura de la impunidad".

Por su parte, el director Francesco Corti ha señalado que se ha decidido presentar la obra en un formato entre el concierto y la escena completa porque "se presta particularmente bien a este tipo de operación".

De este modo, ha resaltado que los personajes tienen "mucho de filosófico" y se pueden percibir de "muchas formas" por lo que se ha optado por "darle una forma suficientemente escénica para que la historia sea muy muy clara para el público, para que se visualice bien todo lo que Lorenzo Da Ponte ha puesto en el libreto".

Sobre esta cuestión, ha indicado que está "lleno de cosas extremadamente dramáticas, también llena de muchísimos chistes y, en algún momento, ironía y alguna vulgaridad".

Igualmente, Corti ha explicado que Morzart había escrito esta obra dos veces, la primera para la Ópera de Praga y la segunda para la Ópera de Viena, en una versión diferente en la que se recortaron números y que la que se muestra en el Palau va a ser una versión que cuenta con todos los números.

"No es que haga la ópera particularmente más grande, más larga, sino musicalmente muy interesante", ha aclarado el director, quien ha agregado que se puede hacer porque "no tenemos el problema de una escenografía, entonces realmente podemos presentar todo. Y es un lujo extraordinario la música".

"EXPLORAR MUCHOS RECOVECOS DEL ALMA HUMANA"

Respecto a la escenografía, Francesco Corti ha señalado que se trata de una escenografía en "movimiento" donde, aunque se carezca de una vestuario de época, el público va poder identificar dónde tiene lugar.

La mezzosoprano Arianna Vendittelli ha destacado que Donna Elvira, el papel que interpreta, es "un rol muy complejo que permite explorar muchos recovecos del alma humana": "Por un lado es fuerte y, por otro, tiene carácter obsesivo, está muy enamorada y forma parte de una sociedad con alta gerarquía y ella quiere romper con este castillo de naipes", ha detallado.

Asimismo, ha señalado que la obra muestra ese "amor tóxico" entre su personaje y Giovanni, "un hombre violento y narcisista", y retrata situaciones que "siguen ocurriendo". Por ello, ha reivindicado que "es muy importante seguir mostrando esto porque muchas gente lo puede ver" y se puede identificar con lo que ocurre.

La soprano Francesca Pia, quien debuta en el papel de Donna Ana, ha indicado que es "un gran rol" como soprano y que supone un "gran desafío" para ella interpretar este papel sobre todo porque, al no haber escenografía ni vesturario, "necesitamos poner expresión corporal exterior e interior para dotar de riqueza las multiplicidades de este libreto".

Por otro lado, Thomas Chenhall, quien da vida a Don Giovanni, ha subrayado que su personajes es de "una psicología muy interesante", ya que se trata de "un Don Juan alejado de cualquier moral" y con una conducta "que él piensa que es correcta" pero que "muchas veces es cambiante".

Asimismo, ha indicado que, al no contar en la obra con escenografía ni con vestuario como tal, en escena eso hace que el actor se pueda sentir "muy desnudo" pero ha señalado que eso le ha permitido "dotar de mi propio sabor a Don Giovanni".