¿Dónde viajaremos en 2026? Japón, Dolomitas, Río de Janeiro o Guimarães, entre los destinos para el nuevo año

Rio de Janeiro (Brasil) - Tomaz Silva/Agencia Brazil/dpa

VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Japón, las Dolomitas italianas, Río de Janeiro y la ciudad portuguesa de Guimarães figuran entre los destinos que marcarán las preferencias de los viajeros en 2026, en un contexto de transformación del turismo hacia experiencias "más personalizadas, culturales y vinculadas al bienestar", según aseguran expertos del sector.

En este sentido, el CEO de La Vuelta al Mundo, agencia de viajes online con base en Valencia, Javier Fuentes, comenta que el año que ahora entra "se perfila como clave para descubrir lugares donde confluyen historia, naturaleza y cultura, impulsados además por grandes eventos internacionales y procesos de renovación urbana y sostenible".

Pone como ejemplo las Dolomitas italianas, que se sitúan entre los destinos destacados del año por su papel central en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, que convertirán este enclave alpino en foco de atención mundial, tanto por su oferta deportiva como por su atractivo paisajístico y gastronómico durante todo el año.

Río de Janeiro es otro de los destinos señalados para 2026, gracias a la reapertura progresiva de algunos de sus principales museos, la renovación de su circuito cultural y la celebración de grandes eventos musicales y artísticos. La ciudad brasileña combina así su tradicional atractivo turístico con una nueva etapa marcada por la cultura, la gastronomía y la revitalización de espacios emblemáticos.

Por su parte, Guimarães, considerada la cuna de Portugal, ha sido reconocida como Capital Verde Europea 2026 por la Comisión Europea, lo que "refuerza su posicionamiento como destino urbano sostenible". La ciudad destaca por su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, y por una estrategia que combina conservación del legado medieval, movilidad sostenible y una oferta cultural y gastronómica en crecimiento.

Junto a estos destinos, otros países como Japón, Italia, Costa Rica, Islandia o Grecia continúan liderando el interés de los viajeros de cara a 2026, al concentrar buena parte de las nuevas motivaciones turísticas.

"Destinos como Japón o Islandia responden a una demanda clara de experiencias transformadoras, mientras que Italia o Grecia mantienen su atractivo desde una visión más pausada y menos masificada", explica Fuentes a Europa Press.

BIENESTAR, GASTRONOMÍA Y LITERATURA

Estos destinos están directamente relacionados con las tendencias que están redefiniendo el turismo. Una de las más relevantes es el auge de los viajes vinculados al bienestar y la desconexión, con experiencias centradas en la naturaleza, el silencio y la salud emocional, apunta el especialista.

A ello se suma el crecimiento del turismo gastronómico basado en la cultura culinaria cotidiana, con mercados, cocina local y tradiciones como elementos clave del viaje con ciudades como Palermo, Ciudad de México o Hanói como referentes.

Los itinerarios literarios también están en auge con viajes inspirados en libros, bibliotecas o rutas culturales relacionadas con grandes obras y autores. Ejemplo de ellos son: Tras los pasos de James Joyce en Dublín, La Inglaterra de Jane Austen, El París de Hemingway y la Generación Perdida, Macondo y el Caribe de Gabriel García Márquez, La Lisboa de Fernando Pessoa, La Escocia de Harry Potter (J.K. Rowling), El Nueva York de Paul Auster y La Sicilia de Andrea Camilleri.

Por otra parte, desde el sector señalan que, en este nuevo escenario, las lunas de miel también evolucionan hacia modelos más personalizados. Las parejas optan por viajes a medida que combinan romanticismo, cultura y naturaleza, con destinos como Japón, Indonesia, Tailandia o Costa Rica entre los más demandados. "El viaje de luna de miel ha dejado de ser un producto cerrado y estandarizado", dice Fuentes.

"Asia permite construir viajes muy completos, donde se mezclan grandes ciudades, naturaleza, tradiciones milenarias y momentos de descanso", apunta Fuentes. Por otra parte África refuerza su posición como uno de los grandes protagonistas del viaje de novios. Destinos como Tanzania, Botswana o Sudáfrica destacan por ofrecer experiencias únicas en entornos naturales espectaculares, donde el safari se convierte en el eje central del viaje.

Para el CEO de La Vuelta al Mundo, "es una región que encaja perfectamente con el nuevo concepto de luna de miel y el safari es una experiencia muy emocional, perfecta para parejas que buscan vivencias que les marquen y que recuerden toda la vida, y África ofrece eso como pocos lugares".

El interés por los viajes culturales y creativos, así como por destinos de montaña fuera de la temporada invernal, completa un panorama en el que la personalización y la tecnología juegan un papel central.

"Hoy un mismo destino puede vivirse de formas completamente distintas; la personalización es uno de los grandes valores del turismo actual", comenta Fuentes, que cree que todas estas tendencias apuntan a un mismo objetivo: "Viajar mejor, no necesariamente más. Elegir destinos y experiencias que conecten con los valores del viajero es lo que está marcando ya el turismo de 2026. El viajero actual no busca un paquete estándar, sino un viaje que tenga sentido para él. Por eso las tendencias y los destinos están cada vez más conectados: se elige cómo viajar antes incluso de decidir a dónde".