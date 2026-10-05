Dones de Ciència homenajea con un mural de 'Udatxo' a la investigadora onubense Conchi Lillo

Mural Conchi Lillo - UV

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha inaugurado este lunes el primero de los murales de su proyecto Dones de Ciència del curso 26/27 con el que rinde homenaje a Conchi Lillo, investigadora onubense, profesora de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca y una de las divulgadoras científicas "más reconocidas" del país. Obra de la artista Udane Juartisti 'Udatxo' (Azkoitia, Gipuzkoa), está situado en el IES Enric Valor de Picanya.

"Es una maravilla, absolutamente impresionante. Para mí, formar parte de este proyecto es un absoluto regalo. Jamás me hubiera imaginado tener un mural. Es de esas cosas que ves en otras personas a las que admiras muchísimo y piensas "¡Qué maravilla de iniciativa!", pero nunca te ves a ti misma pintada a lo grande en el patio de un instituto. Es un enorme honor que todavía estoy procesando. Pude seguir su evolución, con las fotos que iba publicando Udane mientras el mural cobraba vida, pero verlo en persona ha sido abrumador", ha señalado emocionada Lillo.

El mural tiene como figura principal un retrato de Conchi Lillo, acompañada por un gran ojo en tonos grises, una referencia visual a su investigación sobre la visión, según ha informado la institución académica en un comunicado. Udatxo combina azules intensos y una franja amarilla y anaranjada con los tonos cálidos del rostro y los negros, blancos y grises del ojo.

Las pinceladas sueltas y las manchas de color aportan movimiento a la composición, que aprovecha los dos planos de la pared para conectar el retrato de la investigadora con su campo de estudio.

"Para mí ha sido muy gratificante formar parte de este proyecto, ya que pone en valor el trabajo de la mujer, tanto como en el terreno científico como en el artístico. Y eso me ha motivado mucho. Por otro lado, hacer arte en las escuelas me parece muy positivo para los estudiantes, porque hace que el arte se convierta en algo mas cercano para ellos. Además, con este proyecto he tenido la suerte de saber más sobre Conchi y su gran trabajo", señala por su parte 'Udatxo'.

UN "REFERENTE PARA EL ALUMNADO"

"Este mural no es simplemente una obra de arte que inauguramos hoy. Es un referente que dejamos a nuestro alumnado. Cada día, cuando pasen ante esta pared, nuestros alumnos y alumnas tendrán la oportunidad de recordar que la ciencia tiene nombres, tiene rostros y tiene historias. Y que detrás de cada descubrimiento hay mujeres que un día se hicieron una pregunta y decidieron buscar la respuesta, aún sabiendo que en el camino habría muchas piedras", ha señalado Miriam Lorente, directora del IES Enric Valor de Picanya.

Durante el acto, el alumnado del IES Enric Valor ha podido conocer "de primera mano" alguno de los momentos "más destacados" de la trayectoria de Conchi Lillo, así como alguna que otra anécdota y también sus retos más inmediatos. "Nuestro alumnado ha podido conocerla un poco más, hacerle preguntas. Y este es el mejor puente que podemos construir entre la ciencia y la educación, porque detrás de cada pregunta hay curiosidad. Y detrás de la curiosidad puede haber una vocación", ha añadido Lorente.

Por su parte, Conchi ha querido transmitir a todo el alumnado un "mensaje importantísimo": "que todo lo que hagan a lo que se dediquen en su vida, lo hagan con pasión y con la idea de mejorar su vida y la de los demás. Y que cuando pasen delante del mural, se acuerden de que esas ganas de aprender nos pueden llevar a muchas partes, hasta que te vean cada mañana chicos y chicas en la otra parte de España".

PRÓXIMAS HOMENAJEADAS

El proyecto Dones de Ciència de la Universitat Politècnica de València comenzó en febrero de 2019 con un mural dedicado a Margarita Salas en la fachada del rectorado de la UPV. Desde entonces, esta iniciativa fusiona arte urbano, divulgación científica y educación para visibilizar a las mujeres en la ciencia y acercar sus trayectorias a las nuevas generaciones, en las paredes de centros educativos como el IES Enric Valor.

El mural de Conchi Lillo es el primero de este curso y el número 51 de un proyecto que seguirá creciendo durante este curso con nuevos murales, en homenaje a figuras como la filósofa Adela Cortina y la física Montserrat Calleja, entre otras.

Un año más, el proyecto contará con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Conchi Lillo (Minas de Ríotinto, Huelva 1973) es bióloga y doctora en Neurociencias por la Universidad de Salamanca, donde es profesora titular de Biología Celular. Desarrolla su investigación en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León y en el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca.

Estudia el sistema visual y enfermedades que pueden causar ceguera, como la degeneración macular asociada a la edad. Compagina esta labor con la divulgación científica para acercar el conocimiento sobre la visión al público general.