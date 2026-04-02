Dos accidentes, en la A-7 y A-70, generan retenciones en la Operación Salida por Semana Santa

Carretera con retenciones, A-7 - DGT

VALÈNCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos accidentes de tráfico, uno de ellos en la A-7 y otro en la A-70, están generando esta mañana retenciones en plena Operación Salida por Semana Santa, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, en la A-7, a su paso por Loriguilla, sentido Alicante, ha tenido lugar uno de los siniestros, lo que ha obligado a cortar el carril central.

El incidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 335 y se han generado más de tres kilómetros de retenciones, han indicado las mismas fuentes.

Previamente, sobre las 7 horas, se ha registrado otro accidente en Alicante, en la A-70, en el entorno del aeropuerto y Torrellano, sentido Valencia. Se han generado dos kilómetros de retenciones.