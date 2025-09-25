Dos accidentes dificultan la circulación en la A-7, en Valencia, y en la A-70, en Alicante

VALÈNCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos accidentes dificultan esta mañana la circulación en la A-7, en Valencia, en el entorno de Bétera, y en la A-70, en Alicante, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Uno de los siniestros ha tenido lugar en el punto kilométrico 320 de la A-7, en Valencia, en dirección a Castelló de la Plana, han apuntado las mismas fuentes.

El segundo accidente se ha registrado en el kilómetro 18 de la A-70, en Alicante, lo que ha generado retenciones en ambos sentidos.