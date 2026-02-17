Dos adjudicatarios renuncian a las viviendas protegidas de Alicante y el alcalde espera que sigan "muchas"

Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press

ALICANTE, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha desvelado que dos adjudicatarios de viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus, ubicada en Playa de San Juan, han renunciado a los inmuebles de los que eran beneficiarios. El primer edil también ha dicho que confía en que "sigan otras muchas" renuncias.

Se trata de dos personas que no han aparecido en medios de comunicación ni son "relevantes", según ha dado a conocer este martes en una rueda de prensa, donde ha animado a que aquellos que puedan tener "la más mínima duda" de si han accedido o no con derecho a estos pisos los "entreguen".

Barcala, que ha defendido las actuaciones y medidas adoptadas y anunciadas por el equipo de gobierno tras el "escándalo" de las VPP, ha insistido en que es "prioritario" que las viviendas lleguen "a quien tienen que llegar" y que ninguna de ellas se la quede "quien no tenía derecho".

Preguntado por cómo se van a reemplazar esos adjudicatarios que han renunciado, ha aseverado que ahora será la Conselleria de Vivienda la que determine cómo se ejecuta esa sustitución en los pisos.

((Habrá ampliación))