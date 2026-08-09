Las dos biblioplayas de El Campello abren durante todo agosto para ofrecer "lectura y diversión en familia"

Lectura y animación cultural en agosto para familias junto al mar en las dos biblioplayas de El Campello - AYTO EL CAMPELLO

ALICANTE 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Campello, a través de la concejalía de Cultura dirigida, habilita las dos biblioplayas que cada año se ponen en funcionamiento, con retraso con respecto a otros años tras haber asumido el municipio la gestión directa de esos espacios.

Las dos biblioplayas funcionarán hasta el próximo 29 de agosto, de lunes a sábados, de 19.30 a 21.30 horas, evitando así las franjas horarias de mayor calor, explica el consistorio.

Situadas en los marítimos de Carrer la Mar y Muchavista, las dos biblioplayas desarrollan durante los fines de semana una programación infantil y familiar con una propuesta "llena de cuentos, juegos de madera, teatro infantil, circo, música y diversión para disfrutar en familia".

Las actividades estarán dinamizadas por la compañía Contes de Calabassa y se realizan en castellano, valenciano e inglés. Se trata de "una invitación a que los peques, familias, residentes y visitantes disfruten del atardecer combinando lectura, juego y mar".

Al préstamo de libros y mesas y sillas para disfrutar de una agradable lectura se suman actividades infantiles: el viernes 14 de agosto habrá teatro en Muchavista (a la altura del Rincón de la Zofra); el sábado 15, juegos de madera populares en Carrer la Mar (junto a la Penyeta); el viernes 21, grupo musical en Carrer la Mar, y el sábado 22, juegos de madera y circo en Rincón de la Zofra.

El último fin de semana del servicio empezará el 28 de agosto con una sesión de cuentacuentos en Rincón de la Zofra, y finalizará al día siguiente, el sábado 29, con juegos de madera en Carrer la Mar.