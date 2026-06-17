Dos cargos de Vivienda ratifican ante la jueza que el técnico investigado por los visados de Les Naus les pidió "perdón"

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ALICANTE, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos cargos de la Conselleria de Vivienda en Alicante han ratificado como testigos este miércoles ante la jueza que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en Les Naus su primera declaración, del pasado 15 de abril, y que el funcionario investigado por los visados del residencial les pidió "perdón", les trasladó "que reconocía la gravedad de los hechos" y "que asumiría todas las responsabilidades".

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación el abogado Eduardo García-Ontiveros, que representa a la acusación popular de Ciudadanos en la causa, durante un receso tras las segundas testificales que han prestado la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante y el secretario territorial adjunto de Vivienda. Este último sostuvo en su primera comparecencia ante la magistrada que ese técnico imputado le dijo que la había "cagado".

De este modo, lo que han ratificado en sede judicial estos dos cargos de la Conselleria contrasta con la versión oficial del funcionario investigado, jefe de la Sección de Vivienda Protegida, a quien la Generalitat abrió un expediente (lo suspendió de empleo y sueldo) y que en su declaración el pasado 20 de mayo no reconoció errores en su gestión de los visados, incluido el de su mujer, quien fue adjudicataria de una VPP y también está imputada.

La pareja de este técnico, que es arquitecta en el consistorio alicantino, declaró el 5 de junio y, según subrayó García-Ontiveros, "hablaba demasiado coloquialmente" del promotor de Les Naus, Francisco Ordiñana, de la mercantil Fraorgi, igualmente investigado, y al que ella se habría referido como "Paco".

El abogado de Ciudadanos ha apuntado que los dos cargos de Vivienda "han vuelto a manifestar" en sus testificales "que lo que entendía" el técnico investigado "por unidad de convivencia y unidad familiar es erróneo y que nunca estuvo en entredicho, ni hubo ninguna duda sobre qué era una unidad de convivencia y una unidad familiar", y "que incluso él intentó que aquello se quedara en una cosa interna", "cosa a la que se negaron, evidentemente, sus superiores", ha indicado.

Así, García-Ontiveros considera que "son circunstancias" que "chocan frontalmente con la declaración" del funcionario responsable de los visados de las VPP, cuestiones que "había que aclarar" y "han vuelto a ratificar" los "superiores" de este técnico.

Asimismo, el letrado de la acusación que ejerce Ciudadanos ha resaltado que ese empleado dijo que "no le dejaron hablar", aunque, según la testifical de estos dos cargos, "le pidieron explicaciones" y "él no supo darlas".

PROMOTORAS

Los primeros en declarar este miércoles han sido los dos cargos técnicos de la Conselleria de Vivienda en Alicante. Para esta jornada la jueza ha citado igualmente como testigos a responsables de varias promotoras que también se presentaron al concurso público de la parcela municipal sobre la que se construyeron las VPP y que finalmente se quedó la cooperativa de Les Naus.

La magistrada adoptó esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Así, acordó llamar a representantes de cinco empresas (Block Arquitectura SL; Edificio Teulada SL; Livanto Mediterránea SL; Quatre Carreres Plaza, Cooperativa Valenciana; e Inurban SA) y de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia).

INVESTIGACIÓN

Hasta el momento, en la causa judicial sobre Les Naus han sido citadas a declarar como investigadas 15 personas. Entre ellas, están la exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante por el PP Rocío Gómez, quien resultó adjudicataria de una VPP en el complejo de Playa de San Juan y dimitió de ese cargo tras la polémica surgida al conocerse este hecho.

También está investigada la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, quien dimitió como directora general municipal después de trascender que dos hijos y un sobrino suyos figuraban entre los beneficiarios de inmuebles en Les Naus. Otros imputados son el promotor, el funcionario de Conselleria responsable de los visados y su pareja, beneficiaria de un piso.