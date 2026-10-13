Dos científicos llegan al IFIC con la convocatoria ValER para estudiar materia oscura y tecnologías cuánticas

Jorge Peñarrubia e Iván Agulló, los dos investigadores que se incorporal al IFIC con la convocatoria ValER. - IFIC

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Física Corpuscular (IFIC) --centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de València (UV)-- ha recibido a dos investigadores a través de la primera convocatoria ValER, una iniciativa de la Fundación de la Comunitat Valenciana de Investigación de Excelencia (ValER) adscrita a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades que ofrece puestos permanentes para personal investigador que desee desarrollar una carrera científica a largo plazo en la Comunitat Valenciana. Así, se han incorporado al IFIC Jorge Peñarrubia, a través del CSIC, e Iván Agulló, a través de la UV.

Jorge Peñarrubia es astrofísico teórico y su investigación se centra en la dinámica de sistemas gravitatorios y en el estudio de la materia oscura, un tipo nuevo y desconocido de materia cuya existencia se infiere por los efectos que provoca en la materia que vemos en el universo, de la que estamos hechos. Su investigación en el IFIC se centrará en estudiar la naturaleza y distribución de la materia oscura a través de sus efectos gravitatorios.

El objetivo es buscar señales que permitan detectar estructuras de materia oscura que no emiten luz, y determinar cómo se distribuye la materia oscura en distintos sistemas astrofísicos.

El proyecto se desarrollará en torno a dos líneas de investigación: en primer lugar, la detección de subhalos oscuros a través de sus efectos gravitatorios sobre objetos visibles; y, en segundo lugar, la distribución de materia oscura en el Sistema Solar.

Las dos líneas comparten una misma idea: utilizar la gravedad para hacer visible lo que no podemos observar directamente. Peñarrubia realizó su doctorado en Astrofísica en la Universidad de Heidelberg (Alemania) y posteriormente continuó su carrera en las universidades de Victoria (Canadá), Cambridge y Edimburgo (Reino Unido).

El investigador destaca que su incorporación supone la oportunidad de trabajar en un instituto en el que confluyen la física de partículas, la cosmología y la astrofísica. "El IFIC ofrece un entorno ideal para combinar dinámica gravitatoria, métodos estadísticos y física fundamental, y para aprovechar las nuevas observaciones astronómicas que estarán disponibles durante los próximos años".

Por su parte, Iván Agulló se incorpora al IFIC para investigar en el campo de la ciencia y las tecnologías cuánticas y su intersección con la teoría cuántica de campos y la gravitación. Su trabajo abarca un espectro amplio de temas: la información cuántica relativista y no relativista; las tecnologías cuánticas y sus aplicaciones industriales; la teoría cuántica de campos en espaciotiempos curvos; la gravedad análoga; la cosmología cuántica; la física de agujeros negros; o la fenomenología de gravedad cuántica con ondas gravitacionales.

SATÉLITES

En su vertiente más aplicada, Agulló ha colaborado en la distribución de entrelazamiento mediante satélites y su uso para la sincronización segura de relojes con recursos cuánticos, una tecnología con aplicaciones en navegación, telecomunicaciones y metrología. Su perfil es marcadamente internacional: es miembro del Consejo de la International Society for Relativistic Quantum Information, forma parte del Steering Board de la International Society for Loop Quantum Gravity y del consejo editorial de la revista General Relativity and Gravitation.

Agulló se doctoró en Física por la Universitat de València en 2009. Tras etapas posdoctorales en la University of Wisconsin-Milwaukee y en la Pennsylvania State University (EE. UU.), y una beca Marie Curie en la University of Cambridge (Reino Unido), se incorporó en 2013 a la Louisiana State University, donde es catedrático, y desde 2023 es Visiting Fellow del Perimeter Institute.

"Valencia, donde me doctoré, reúne hoy una notable masa crítica en ciencia y tecnologías cuánticas y una red de colaboradores europeos que hacen de ella el lugar natural para desarrollar mi investigación", señala.