Dos detenidos en Alicante acusados de hacer contratos falsos de telefonía para obtener móviles de alta gama

ALICANTE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a dos personas que presuntamente hicieron más de 60 contratos falsos de telefonía, para lo que utilizaron datos de hasta 13 personas, con el fin de obtener móviles de alta gama y otros artículos de tecnología para al parecer revenderlos y obtener un beneficio económico.

Los acusados de estos hechos son una trabajadora de la tienda en la que se registraban los contratos y otro varón que supuestamente se dedicaba a la reventa de los dispositivos obtenidos de manera fraudulenta, según ha detallado el cuerpo policial en un comunicado.

La investigación comenzó con la denuncia del responsable de una distribuidora de servicios telefónicos que manifestaba que había detectado un inusual incremento en el volumen de contratos en una de sus tiendas y que podría tratarse de contratos fraudulentos.

Ante estos hechos, los agentes iniciaron las pesquisas, durante las que averiguaron que a lo largo del año 2025 se habían realizado más de 60 contrataciones utilizando sin ningún tipo de consentimiento los datos personales de hasta 13 personas.

Los investigadores comprobaron los diferentes expedientes comerciales de los clientes y confirmaron que en diversos contratos las firmas no coincidían y que no estaban aceptados tampoco los consentimientos contractuales. Además, las facturas del coste de los contratos estaban asociadas a una misma cuenta bancaria, a pesar de que figuraban diferentes nombres.

PERJUICIO ECONÓMICO DE 54.000 EUROS

Los agentes también comprobaron que los recibos de las líneas telefónicas contratadas no estaban siendo abonados, por lo que el total de contratos con un importe de unos 900 euros causaron impagos de unos 54.000 euros, un perjuicio económico causado a la distribuidora.

Finalmente, los agentes identificaron plenamente a los dos investigados, que fueron localizados y detenidos acusados de cometer los delitos de estafa y falsedad documental. El segundo presunto autor de los hechos, cuando fue arrestado, llevaba entre sus pertenencias una fotocopia del DNI de uno de los perjudicados, con cuyos datos presuntamente habían realizado hasta 13 contratos.

Además del perjuicio económico causado a los perjudicados por estas contrataciones fraudulentas, estas personas también han sufrido un perjuicio reputacional al haber sido incluidos en lista de morosos, según ha explicado el cuerpo policial.

Los detenidos, un hombre y una mujer, de 52 y 35 años, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Alicante.