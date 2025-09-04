Dos detenidos en Alicante acusados de robar 12 motocicletas en menos de tres meses

ALICANTE 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a dos hombres, de 38 y 40 años, acusados del robo de 12 motocicletas en menos de tres meses, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación policial se abrió tras el aumento significativo en la comisión de robos de motocicletas en un corto periodo de tiempo en Alicante.

Los agentes iniciaron una serie de gestiones policiales con las que comprobaron que el 'modus operandi' empleado en varios de los robos era similar. Además, relacionaron la venta de varios cascos y otros accesorios de motocicletas en diferentes comercios de compra-venta de segunda mano con los robos de las motocicletas.

Finalmente, los agentes identificaron plenamente a los dos autores de los robos de las motocicletas y localizaron el domicilio en el que residían y en el que podían guardar parte de los efectos sustraídos en los robos.

La investigación policial culminó con un registro domiciliario en la vivienda de los presuntos autores de los robos, en la que los agentes intervinieron cinco cascos, documentación y accesorios de las motocicletas sustraídas. Algunas de las motocicletas robadas fueron desguazadas. Los agentes encontraron piezas pertenecientes a estos vehículos en el domicilio de los presuntos autores.

Los policías detuvieron a los dos investigados por la presunta comisión de doce delitos de robo/hurto uso de vehículos. Además, uno de los detenidos se identificó ante los agentes durante el registro domiciliario con un documento de identidad falso, por lo que también fue detenido por la presunta comisión de un delito de falsedad documental. Nueve de las doce motocicletas robadas han sido recuperadas por los agentes.

Los detenidos, que cuentan con múltiples antecedentes policiales, la mayoría de ellos por delitos contra el patrimonio, tras la práctica de las diligencias policiales han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.