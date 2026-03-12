Dos detenidos al desmantelar una plantación de marihuana en una vivienda de Dénia (Alicante)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el municipio alicantino de Dénia a dos hombres de 38 y 47 años acusados de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, tras haber sido descubiertos en una vivienda ubicada en la falda de la montaña del Montgó en la que había una plantación 'indoor' de marihuana.

La investigación se inició después de que los agentes tuvieran conocimiento de la posible existencia de la plantación en esa casa, desde la que presuntamente se estaban cultivando y produciendo sustancias estupefacientes a gran escala para luego distribuirlas y venderlas.

Tras las primeras gestiones, los policías averiguaron la ubicación concreta de la vivienda, que tenía instaladas cámaras de vigilancia para controlar el perímetro, algo que dificultó la labor policial. Como resultado de numerosas pesquisas, se determinó que el inmueble tenía un "consumo inusual" de electricidad y que estaba enganchado ilegalmente a la red eléctrica.

Del mismo modo, se vinculó a la investigación de la vivienda a dos varones que ya tenían antecedentes previos por delitos similares a esta investigación, según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado.

Con esas evidencias, al tratarse de un "patrón característico" de las plantaciones de marihuana instaladas en el interior de viviendas, junto con otros indicios hallados en el perímetro de la finca, se solicitó al juzgado practicar una entrada y registro en el lugar investigado.

Así, se llevó a cabo el registro, donde fueron localizados los dos investigados y se halló "gran cantidad de aparataje eléctrico instalado, propio del que se suele utilizar en las plantaciones de marihuana". Pese a ello, no se encontraron macetas de sustancia ilícita en el interior, por lo que podría tratarse de una plantación en construcción o que se estaba desinstalando.

No obstante, como resultado del registro, se incautaron 46,77 kilos de hoja de marihuana, 13,07 kilos de picadillo de esta misma droga, todo tipo de aparataje eléctrico y de acondicionado de aire, así como 10.500 euros en efectivo, y finalmente ambos varones fueron detenidos.

Los arrestados, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción del municipio de Dénia.