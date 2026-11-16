Dos detenidos en Elda (Alicante) después de una persecución policial tras un tiroteo en el barrio de La Tafalera

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Elda (Alicante) a dos hombres de 20 y 32 años por posible tenencia ilícita de armas, amenazas y daños en el barrio de La Tafalera, debido a un tiroteo tras el que no hay constancia de personas heridas. Ambos han sido arrestados después de una persecución policial, según ha avanzado 'Información' y han confirmado fuentes del cuerpo de seguridad consultadas por Europa Press.

Los hechos han ocurrido sobre las 02.00 horas de este lunes en esa zona de la ciudad eldense. Todo se ha desencadenado después de que el cuerpo policial haya recibido una llamada en la que se alertaba de una persona armada en el barrio que lanzaba amenazas por, al parecer, una disputa mantenida con alguien hace días.

Tras ello, los policías se han desplazado hasta allí y han escuchado un disparo que no sabían de donde venía. Posteriormente, han seguido avanzando y han visto a alguien de pie mirando hacia viviendas y profiriendo esas amenazas con el arma en la mano, y presuntamente ese varón ha hecho dos detonaciones, según las mismas fuentes.

Desde el cuerpo de seguridad han señalado que el hombre, al percatarse de la presencia de los agentes, se ha subido rápidamente a un vehículo en el que estaba el otro acusado. Después de eso, se ha iniciado una persecución, en una labor a la que se han sumado dos vehículos policiales.

Las mismas fuentes han explicado que ese coche en el que trataban de huir ha intentado embestir de frente a un patrulla, pero ha logrado esquivarlo, y más tarde han chocado con otro vehículo policial, concretamente en el lateral.

En ese momento, ese vehículo ha quedado parado y los agentes han inmovilizado a los dos hombres. Al inspeccionar el interior del coche en el que iban, han encontrado un revólver, presuntamente usado para esos disparos y que los efectivos han intervenido. Ambos han sido arrestados por posible tenencia ilícita de armas, amenazas y daños.