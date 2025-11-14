Dos detenidos, unos de ellos de 15 años, por la agresión a un policía en Vinalesa

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 21 años de edad y a un menor de 15 años como presuntos autores de la agresión cometida el pasado sábado a un agente de la Policía Nacional fuera de servicio en la localidad valenciana de Vinalesa, que se encuentra hospitalizado en estado muy grave, según han confirmado fuentes del Instituto Armado.

Según publica este viernes el diario Levante-EMV, los dos jóvenes detenidos como presuntos autores de esta agresión son dos hermanastros que tienen antecedentes por robos.

El arresto se produjo en Burjassot poco antes de la medianoche de este martes después de que los dos fueran identificados gracias a la imagen de una cámara que los captó caminando por una calle, a la salida de Vinalesa, la tarde del pasado sábado, tras atacar presuntamente al policía.