Dos detenidos por empadronar ilegalmente en València a extranjeros a cambio de importantes sumas de dinero

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a dos jóvenes, de 23 y 25 años respectivamente, como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal, ya que al parecer se dedicaban a empadronar ciudadanos extranjeros en situación irregular en dos domicilios de los que no eran sus legítimos propietarios, a cambio de una contraprestación económica y en los que estos no llegaban a residir nunca.

La investigación por parte de los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de València comenzó en el mes de octubre tras tener conocimiento de una denuncia, donde una mujer manifestaba no poderse empadronar en la vivienda donde residía y propiedad de su padre, ya que al parecer se encontraban empadronadas 10 personas la cuales no conocía y nunca habían residido en ese domicilio.

Tras las primeras pesquisas, los investigadores tuvieron conocimiento que tanto en el domicilio donde residía la mujer como en otro de la misma finca propiedad también del padre de la perjudicada, se habrían empadronado desde el año 2022 unas 30 personas de origen extranjero por periodos mínimos de un año.

Continuando con la investigación, los agentes averiguaron que las personas empadronadas habrían pagado a dos varones unos 750 euros al año por contratos de alquiler que eran presentados en el Padrón Municipal para realizar la inscripción, llegando estos a obtener 26.250 euros de beneficio económico.

Así mismo, los policías constataron como los contratos de alquiler habrían sido falsificados para de esta forma tramitar los empadronamientos fraudulentos de ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad administrativa, "favoreciendo así la inmigración irregular, ya que posteriormente los ciudadanos empadronados podían presentar los certificados del padrón para consolidar derechos de residencia en España y en consecuencia obtener tarjetas sanitarias u otros beneficios".

Los dos detenidos están acusados de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. Los arrestados, uno de ellos con antecedentes policiales, han quedado en libertad una vez oído en declaración, tras ser advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuesen requeridos.