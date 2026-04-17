Dos detenidos y un investigado al desarticular un grupo acusado de robar material de obra en San Miguel de Salinas - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres e investigado a un tercero como presuntos autores de un delito de hurto y pertenencia a grupo criminal por supuestamente sustraer material de construcción de una obra en San Miguel de Salinas (Alicante).

Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia presentada por el responsable de una obra, quien comunicó la sustracción de cerca de 600 tablones de encofrar, valorados en unos 6.500 euros, detalla el instituto armado en un comunicado.

El Equipo de Robos en el Campo (ROCA) de la Guardia Civil de Torrevieja, junto con el Área de Investigación, se hizo cargo de las actuaciones y analizó los indicios recabados en la zona donde presuntamente actuaron estas personas, lo que permitió identificar a tres de los presuntos autores del hurto.

Las pesquisas determinaron que los supuestos ladrones al parecer "accedían a la obra utilizando vehículos como una furgoneta y turismos, actuando a plena luz del día y sin llegar a levantar sospechas, lo que facilitaba la comisión de los hechos", según la Guardia Civil.

Como resultado, los agentes procedieron a la detención de dos de los acusados y a la investigación de un tercero, al encontrarse en prisión porque ya fue arrestado por otra unidad mientras era vigilado días antes de la explotación de la operación.

A los presuntos implicados, tres hombres de 27, 37 y 58 años, que cuentan con numerosos antecedentes por hechos similares, se les imputan los delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal. Estos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, que continúa con la instrucción de la causa.