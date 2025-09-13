Archivo - Dos detenidos por retener a un menor tras confundirlo con el autor de un robo en Alicante - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a dos hombres por retener a un menor de 17 años tras confundirlo con el autor de un robo.

Los hechos se iniciaron tras la denuncia presentada por el joven que explicó cómo fue interceptado por los ocupantes de una furgoneta blanca en un parque de la ciudad y obligado a subir al vehículo, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Según las investigaciones, momentos antes los detenidos habían presenciado el robo de un bolso, en el que observaron a un joven huir corriendo mientras una mujer pedía ayuda. Al perderlo de vista, decidieron buscar al autor y encontraron a otro chico con las mismas características físicas.

Lo localizaron en un parque cercano y, convencidos de que podía tratarse del autor, lo amenazaron y lo introdujeron en la furgoneta de la empresa en la que trabajaban.

Durante el trayecto, los arrestados insistieron en preguntar al menor por el robo del bolso y lo trasladaron hasta el lugar de los hechos para que la víctima lo reconociera. Al no identificarlo como el autor, lo dejaron marchar.

Por todo ello, la Policía Nacional ha detenido en Alicante a dos hombres, de 25 y 30 años, como presuntos autores de un delito de detención ilegal. Ambos han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la localidad.